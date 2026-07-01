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Новые правила поджимают: только одна эстонская криптокомпания получила лицензию в срок

Около десяти эстонских криптокомпаний ждут решения Финансовой инспекции, чтобы продолжить работу. Пока лицензию нового типа получила только одна зарегистрированная в Эстонии криптокомпания.
С 1 июля связанные с криптоактивами услуги могут оказывать только те компании, которые получили лицензию нового типа в Финансовой инспекции или другом европейском надзорном ведомстве.
  • С 1 июля связанные с криптоактивами услуги могут оказывать только те компании, которые получили лицензию нового типа в Финансовой инспекции или другом европейском надзорном ведомстве.
  • Foto: Liis Treimann
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