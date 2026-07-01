Новые правила поджимают: только одна эстонская криптокомпания получила лицензию в срок

После 1 июля в Эстонии в лучшем случае останется лишь горстка криптокомпаний – причина в новом жестком требовании получить лицензию на деятельность, которой пока нет ни у одной эстонской криптокомпании.
Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
Инвестиционная платформа Lightyear объявила, что расширяет линейку инструментов за счет нескольких криптовалют и станет первой платформой в Эстонии, где в цифровые активы можно будет инвестировать через инвестиционный счет.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.