Момент истины для эстонских криптокомпаний все ближе. Выживут лишь единицы
После 1 июля в Эстонии в лучшем случае останется лишь горстка криптокомпаний – причина в новом жестком требовании получить лицензию на деятельность, которой пока нет ни у одной эстонской криптокомпании.
С июля эстонские криптокомпании перейдут под надзор Финансовой инспекции. «По сути, мы автоматически признаем их лицензии недействительными, и к этому моменту у них должна быть лицензия на деятельность, выданная Финансовой инспекцией», – сказал руководитель ранее отвечавшего за надзор над криптокомпаниями Бюро данных по отмыванию денег Матис Мяэкер.
