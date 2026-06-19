Binance может лишиться права обслуживать клиентов в ЕС

В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности

Проигравший суд бывший «криптокороль» Дмитрий Васильев подал апелляцию. Пока он копит на пошлину, сидя под домашним арестом в США, ДВ обнаружили, что эстонская компания Riedella потеряла в 13 раз больше, чем тот миллион, который она потребовала. Суды идут в трех разных странах, и в них фигурируют имена, хорошо известные в мире международной киберпреступности и отмывания денег.