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Binance может лишиться права обслуживать клиентов в ЕС

Binance, крупнейшая криптобиржа в мире, со следующего месяца может лишиться права обслуживать клиентов в Европейском союзе, поскольку заявку компании на получение лицензии, вероятно, отклонят.
От решения по Binance зависит, как ЕС будет контролировать криптоиндустрию объемом в несколько триллионов долларов.
  • От решения по Binance зависит, как ЕС будет контролировать криптоиндустрию объемом в несколько триллионов долларов.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Согласно новым правилам ЕС для крипторынка – регламенту MiCA – криптокомпании должны до конца июня получить лицензию, чтобы продолжить обслуживать клиентов в Евросоюзе.
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