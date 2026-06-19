Binance может лишиться права обслуживать клиентов в ЕС

В делах фигурируют имена, известные в мировой киберпреступности
Проигравший суд бывший «криптокороль» Дмитрий Васильев подал апелляцию. Пока он копит на пошлину, сидя под домашним арестом в США, ДВ обнаружили, что эстонская компания Riedella потеряла в 13 раз больше, чем тот миллион, который она потребовала. Суды идут в трех разных странах, и в них фигурируют имена, хорошо известные в мире международной киберпреступности и отмывания денег.
Эксперт по техническому анализу Вайдо Веэк, который в седьмой раз выступил на конференции Инвестора Тоомаса, объяснил, по каким критериям он ищет точки входа в отдельные акции и криптоактивы и какие ценовые уровни, по его оценке, выглядят технически интересными в начале 2026 года.
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