Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
Foto: Pixabay
Легким и дешевым бизнесом криптовалюта теперь точно не будет – недавно она перешла под надзор Финансовой инспекции, поэтому слабым и небольшим игрокам рынок может оказаться не по зубам. «Криптовалюта окончательно перестает быть серой зоной, и честно заработанные средства становится проще легально выводить в белую экономику», – замечает владелец компании Vit Invest OÜ и эксперт по крипторынку Виталий Филимонов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
«Лучшее решение в жизни», – отметил предприниматель и блогер Андрей Зевакин, вспоминая продажу балтийских акций. Сегодня в его портфеле есть криптовалюта, недвижимость и иностранные акции, которые, по его словам, показывают себя довольно хорошо.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.