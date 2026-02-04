Назад 04.02.26, 06:00 Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ» Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.

Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.

Foto: Pixabay

Легким и дешевым бизнесом криптовалюта теперь точно не будет – недавно она перешла под надзор Финансовой инспекции, поэтому слабым и небольшим игрокам рынок может оказаться не по зубам. «Криптовалюта окончательно перестает быть серой зоной, и честно заработанные средства становится проще легально выводить в белую экономику», – замечает владелец компании Vit Invest OÜ и эксперт по крипторынку Виталий Филимонов.