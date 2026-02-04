Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,23%320,14
  • OMX Riga−0,71%901,14
  • OMX Tallinn0,4%2 096,62
  • OMX Vilnius−0,14%1 412,34
  • S&P 500−0,84%6 917,81
  • DOW 30−0,34%49 240,99
  • Nasdaq −1,43%23 255,19
  • FTSE 100−0,26%10 314,59
  • Nikkei 225−0,96%54 194,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,13
  • 04.02.26, 06:00

Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»

Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
  • Для всего Евросоюза установлены единые стандарты, и они существенно жестче прежних эстонских правил.
  • Foto: Pixabay
Легким и дешевым бизнесом криптовалюта теперь точно не будет – недавно она перешла под надзор Финансовой инспекции, поэтому слабым и небольшим игрокам рынок может оказаться не по зубам. «Криптовалюта окончательно перестает быть серой зоной, и честно заработанные средства становится проще легально выводить в белую экономику», – замечает владелец компании Vit Invest OÜ и эксперт по крипторынку Виталий Филимонов.
Биржа
  • 23.12.25, 12:39
Эстонский видеоблогер Андрей Зевакин: крипторынок научил меня спокойно относиться к потерям
«Лучшее решение в жизни», – отметил предприниматель и блогер Андрей Зевакин, вспоминая продажу балтийских акций. Сегодня в его портфеле есть криптовалюта, недвижимость и иностранные акции, которые, по его словам, показывают себя довольно хорошо.
Биржа
  • 01.12.25, 14:24
Крипторынок пережил новый спад, биткоин вновь подешевел
Неделя стабилизации биткоина подошла к концу. Утром в понедельник криптовалюта вновь упала, а крупный держатель биткоина заявил о возможной продаже части позиции.
Биржа
  • 04.11.25, 16:14
Инвесторов в криптовалюту охватил «экстремальный страх»
Биткоин с начала октября заметно подешевел, а рыночные настроения резко ухудшились, достигнув худшего уровня за последние полгода.
Биржа
  • 05.10.25, 13:14
Цена биткоина достигла нового рекорда
Криптовалюта биткойн подорожала в воскресенье до нового рекорда – цена достигла 125 689 долларов.
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.

1
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
2
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
3
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем
4
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
5
Новости
  • 01.02.26, 16:55
ФОТО: Корпоратив Grossi собрал 4000 человек со всей Эстонии, Олег Гросс удивил игрой на баяне
6
Новости
  • 01.02.26, 12:53
«Выживают только единицы»: Venus Club сокращает расходы и дни работы

Подсказка
  • 04.02.26, 06:00
Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Новости
  • 03.02.26, 19:23
Страховая компания требует от владельца сгоревшего центра по переработке мусора несколько миллионов
Новости
  • 03.02.26, 18:21
Завод в Мустамяэ производит сверхточное оборудование для лунных миссий NASA
Новости
  • 03.02.26, 17:30
Astlanda планирует построить в Ласнамяэ новый жилой квартал
Новости
  • 03.02.26, 16:54
Продажи новых машин подскочили на 156%, но до прошлых рекордов еще далеко
Биржа
  • 03.02.26, 16:17
Ørsted продает весь бизнес наземной ветроэнергетики в Европе
Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Биржа
  • 03.02.26, 14:18
Долгачев о привлечении капитала Clevon Investors: новые акции предлагают по заоблачной цене

1300 евро были переведены со счета клиентки Swedbank на счет канадской компании. Как утверждает клиентка – без ее разрешения или ведома.
Новости
  • 03.02.26, 06:00
Зазевались – и ваши деньги на счете канадской компании. Банк разводит руками
Utilitas Wind – один из девелоперов, которые осенью подали в суд на волость Мульги. «По нашей оценке, прекращение спецпланировки в таком виде не соответствовало закону, поэтому мы и обратились в суд», – сказал руководитель Utilitas Wind Рене Таммист. Это не единственный судебный спор между сторонами: представители Мульги борются против ветропарка Utilitas Wind Лоде-Пенуя в латвийском суде.
Эпицентр
  • 03.02.26, 08:52
Вложившие миллионы девелоперы ветропарков судятся с волостями. «Мы на краю пропасти»
Антс Пыльдсам и его компания Surrestik OÜ (ранее Bristol Trust OÜ) проходят по делу в Харьюском уездном суде по обвинению в налоговом мошенничестве и использовании поддельного документа в судебном процессе.
Новости
  • 02.02.26, 18:55
Возбуждено уголовное дело против известного в военной сфере предпринимателя. «Он не соблюдал законы, а злоупотреблял ими»
Авторы книги «Медовая ловушка» о деле Swedbank и отмывании денег Аксель Горд Хумлесьё (на переднем плане) и Ларс Берге (на заднем плане) в четверг раздавали автографы в редакции Äripäev.
Новости
  • 02.02.26, 16:49
Шведские журналисты, расследовавшие дело об отмывании денег в Swedbank: ФСБ следила и за эстонскими банкирами
Руководитель Fund Ehitus Рейго Маросов надеется, что первые дома будут готовы в 2028 году. «Есть небольшая надежда, что город захочет быстрее рассмотреть планировки», – сказал он.
Новости
  • 03.02.26, 15:03
Коплиские линии на финишной прямой: Fund Ehitus инвестирует 100 млн евро
Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
Новости
  • 02.02.26, 06:00
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
В пятницу золото пережило одно из самых резких падений в истории, в понедельник небольшое снижение продолжилось. Теперь же цена снова начала расти.
Биржа
  • 03.02.26, 10:25
Золото и серебро восстановились после исторической распродажи
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

