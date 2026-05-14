Lightyear открывает криптовалютам путь на инвестиционный счет
Инвестиционная платформа Lightyear объявила, что расширяет линейку инструментов за счет нескольких криптовалют и станет первой платформой в Эстонии, где в цифровые активы можно будет инвестировать через инвестиционный счет.
Теперь инвесторы смогут вкладывать в криптовалюты через Lightyear, используя систему инвестиционного счета.
Foto: Liis Treimann
Исполнительный директор и сооснователь Lightyear Мартин Сокк заявил в биржевом сообщении, что за последние годы отношение к криптовалюте существенно изменилось. «Это один из инструментов, о добавлении которого эстонские инвесторы просили нас чаще всего», – заявил Сокк.
