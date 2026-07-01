Назад Руководитель с многолетним стажем покинул убыточную строительную компанию Кристьян Контавейт, проработавший в компании почти 16 лет, покинул правление строительной компании YIT Eesti. Он также ушел из самой компании, поскольку совет решил не продлевать его полномочия.

«Чтобы сделать процесс управления компанией эффективнее», – так прокомментировал изменение руководитель YIT Eesti и член правления Марк Михайленко. По его словам, после корректировки численности персонала в соответствии с ситуацией на рынке неизбежно возникла необходимость пересмотра состава руководства. «Нельзя проводить изменения только среди сотрудников. Пришлось вмешаться и на уровне правления, и это совпало с окончанием срока полномочий одного из его членов», – пояснил он.