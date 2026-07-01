Руководитель с многолетним стажем покинул убыточную строительную компанию

В правлении YIT Eesti AS остаются только Марк Михайленко и Реймо Эрштейн (на фото слева направо). Кристьян Контавейт покинул компанию.
Foto: YIT
«Чтобы сделать процесс управления компанией эффективнее», – так прокомментировал изменение руководитель YIT Eesti и член правления Марк Михайленко. По его словам, после корректировки численности персонала в соответствии с ситуацией на рынке неизбежно возникла необходимость пересмотра состава руководства. «Нельзя проводить изменения только среди сотрудников. Пришлось вмешаться и на уровне правления, и это совпало с окончанием срока полномочий одного из его членов», – пояснил он.
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