Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,18%308,62
  • OMX Riga−0,26%902,52
  • OMX Tallinn−0,06%2 101,41
  • OMX Vilnius0,51%1 463,1
  • S&P 5000,79%7 499,36
  • DOW 300,26%52 319,2
  • Nasdaq 1,52%26 213,72
  • FTSE 100−0,62%10 432,1
  • Nikkei 2250,59%70 474,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,69
  • OMX Baltic0,18%308,62
  • OMX Riga−0,26%902,52
  • OMX Tallinn−0,06%2 101,41
  • OMX Vilnius0,51%1 463,1
  • S&P 5000,79%7 499,36
  • DOW 300,26%52 319,2
  • Nasdaq 1,52%26 213,72
  • FTSE 100−0,62%10 432,1
  • Nikkei 2250,59%70 474,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,69

Руководитель с многолетним стажем покинул убыточную строительную компанию

Кристьян Контавейт, проработавший в компании почти 16 лет, покинул правление строительной компании YIT Eesti. Он также ушел из самой компании, поскольку совет решил не продлевать его полномочия.
В правлении YIT Eesti AS остаются только Марк Михайленко и Реймо Эрштейн (на фото слева направо). Кристьян Контавейт покинул компанию.
  • В правлении YIT Eesti AS остаются только Марк Михайленко и Реймо Эрштейн (на фото слева направо). Кристьян Контавейт покинул компанию.
  • Foto: YIT
«Чтобы сделать процесс управления компанией эффективнее», – так прокомментировал изменение руководитель YIT Eesti и член правления Марк Михайленко. По его словам, после корректировки численности персонала в соответствии с ситуацией на рынке неизбежно возникла необходимость пересмотра состава руководства. «Нельзя проводить изменения только среди сотрудников. Пришлось вмешаться и на уровне правления, и это совпало с окончанием срока полномочий одного из его членов», – пояснил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.06.26, 18:59
YIT строит крупнейший в Финляндии центр для мероприятий стоимостью 20 млн евро
Хельсинкский выставочный и конференц-центр расширяется в сотрудничестве с городом Хельсинки и строит новую площадку для проведения мероприятий Solar. Строительный проект на сумму около 20 млн евро – одна из крупнейших инвестиций центра за последние десятилетия. Для YIT объект Solar во многих отношениях особенный.
Новости
  • 29.11.18, 11:30
«Падение финского строительного рынка затронет и нас»
На испытывающем в последние годы явный бум строительном рынке Финляндии заметны признаки спада. По мнению эстонских предпринимателей, для паники ещё нет причин, но насторожиться не помешает.
Новости
  • 22.04.26, 17:01
Eften и YIT продолжат развитие жилого проекта в Каунасе
Фонд Eften создал совместное предприятие со строительной компанией YIT, чтобы продолжить развитие жилого района в Каунасе.
Новости
  • 06.02.26, 17:20
Строительный концерн сокращает в Финляндии 100 сотрудников и берет курс на страны Балтии
Строительный концерн YIT сообщил сегодня, одновременно с публикацией финансовых результатов, что начинает переговоры о сокращении до 115 рабочих мест в Финляндии. Компания также заявила о намерении уделять больше внимания рынкам за пределами Финляндии — в странах Балтии и на востоке Центральной Европы.
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 29.06.26, 16:05
Туроператор TEZ Tour ушел в убыток
2
Новости
  • 30.06.26, 21:37
Россия закрыла ряд погранпунктов на границе с Эстонией, Финляндией и Латвией
3
Новости
  • 30.06.26, 06:00
От Эстонии до Сицилии: сколько стоит лето для местных бизнесменов, и где они отдыхают
4
Новости
  • 26.06.26, 13:00
Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков
5
Новости
  • 30.06.26, 09:53
«Вероятно, теракт»: в Монако в результате взрыва пострадал подсанкционный олигарх из Украины
Дополнено
6
Эпицентр
  • 30.06.26, 13:39
Подозрение в налоговом мошенничестве в отношении производителя продуктов тает на глазах. Адвокат: «Я уже не очень понимаю, что происходит»

Последние новости

Новости
  • 01.07.26, 13:43
Заглянем в кошелек Трампа: президент США заработал в прошлом году почти 1,4 млрд долларов
Новости
  • 01.07.26, 12:47
Топливный кризис в России: украинские дроны ударили по нефтепереработке
Переработка нефти упала до минимума за несколько десятилетий
Эпицентр
  • 01.07.26, 12:12
Автоналог обрушил продажи автомобилей. «В прошлом году была катастрофа, в этом – чрезвычайное положение»
Новости
  • 01.07.26, 11:51
Банкротство Elmo Rent изучит Служба по делам неплатежеспособности
Новости
  • 01.07.26, 11:34
Руководитель с многолетним стажем покинул убыточную строительную компанию
  • KM
Content Marketing
  • 01.07.26, 10:32
Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях
Биржа
  • 01.07.26, 10:32
Острый конфликт разрешился: США сняли запрет с моделей Anthropic
Новости
  • 01.07.26, 09:52
Предварительная оценка: цены за год выросли на 2%

Сейчас в фокусе

Для ресторатора Павла Ярчаковского рыбалка – лучший способ переключиться и восстановить силы, не выпадая из рабочего процесса.
Новости
  • 30.06.26, 06:00
От Эстонии до Сицилии: сколько стоит лето для местных бизнесменов, и где они отдыхают
Председатель совета Farmi Piimatööstus Роланд Лепп.
Эпицентр
  • 30.06.26, 13:39
Подозрение в налоговом мошенничестве в отношении производителя продуктов тает на глазах. Адвокат: «Я уже не очень понимаю, что происходит»
«Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное происшествие произошло в княжестве», – отметил глава правительства Монако Кристоф Мирман.
Новости
  • 30.06.26, 09:53
«Вероятно, теракт»: в Монако в результате взрыва пострадал подсанкционный олигарх из Украины
Дополнено
Золото как тихая гавань уже не выглядит таким надежным выбором.
Биржа
  • 30.06.26, 11:59
Золото переживает худший месяц со времен финансового кризиса 2008 года
В близлежащие к Таллинну волости переезжает все больше людей, но местный рынок аренды пока остается скромным.
Новости
  • 29.06.26, 18:09
«Золотое кольцо» привлекает инвестора меньшей конкуренцией и более высокой доходностью
Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов
Новости
  • 30.06.26, 13:01
Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов
Ресторан La Prima Pizza в Старом городе.
Эпицентр
  • 29.06.26, 13:02
Суд запретил рестораторам, бросившим фирмы в долгах, вести бизнес. «Они опасны»
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026