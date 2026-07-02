Саудовская Аравия и Эмираты восстановили довоенные объемы поставок нефти

С четверга через Ормузский пролив прошли четыре саудовских супертанкера, которые доставили на экспортные рынки в общей сложности 8 миллионов баррелей нефти. По данным Bloomberg, за последнюю неделю Саудовская Аравия экспортировала морским путём в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки. К этому добавляются увеличившиеся во время войны поставки нефти по трубопроводам.
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Иран объявил о новом запрете на проход судов через Ормузский пролив. Поводом стали удары израильской армии по югу Ливана, которые в Тегеране расценили как нарушение меморандума, подписанного 17 июня между США и Ираном.
США и Иран договорились создать специальный канал связи, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил МИД Катара, который выступает посредником на переговорах в Швейцарии.