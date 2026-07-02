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Саудовская Аравия и Эмираты восстановили довоенные объемы поставок нефти

Экспорт нефти из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов к началу июля почти достиг довоенного уровня.
Корабли в Ормузском проливе
  • Корабли в Ормузском проливе
  • Foto: Reuters/Scanpix
С четверга через Ормузский пролив прошли четыре саудовских супертанкера, которые доставили на экспортные рынки в общей сложности 8 миллионов баррелей нефти. По данным Bloomberg, за последнюю неделю Саудовская Аравия экспортировала морским путём в среднем 6,3 миллиона баррелей в сутки. К этому добавляются увеличившиеся во время войны поставки нефти по трубопроводам.
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