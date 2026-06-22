Эрик Лаур: рынок облигаций намекает, что худшее, возможно, уже позади

«Рынок облигаций не ждет улучшения экономического диагноза – ему достаточно знать, что температура больше не растет», – отмечает брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
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С весны экономика еврозоны находится в ситуации, которой экономисты опасаются больше всего: цены растут, а экономика – нет. Это состояние называется стагфляцией, и ее спровоцировал конфликт вокруг Ирана, который подтолкнул цены на нефть вверх, а уверенность компаний и потребителей – вниз.
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Валерия Кийск: «Я не вижу здесь фундаментальной проблемы»
Процентные выплаты по облигациям Iute Group, которые должны были поступить на счета инвесторов 6 июня, по словам гендиректора компании Тармо Сильда, должны поступить всем инвесторам не позднее сегодняшнего дня.
В марте Apollo Group привлекла 50 млн евро через облигации, а теперь получила еще 10 млн евро, следует из итогов подписки на дополнительный выпуск. Хотя у компании была возможность увеличить объем дополнительного предложения до 20 млн евро, она этого не сделала.