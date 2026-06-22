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Эрик Лаур: рынок облигаций намекает, что худшее, возможно, уже позади

Пик стагфляции в еврозоне, возможно, уже наступил и даже остался позади, пишет брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
«Рынок облигаций не ждет улучшения экономического диагноза – ему достаточно знать, что температура больше не растет», – отмечает брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
  • «Рынок облигаций не ждет улучшения экономического диагноза – ему достаточно знать, что температура больше не растет», – отмечает брокер рынков капитала SEB Эрик Лаур.
  • Foto: Erakogu
С весны экономика еврозоны находится в ситуации, которой экономисты опасаются больше всего: цены растут, а экономика – нет. Это состояние называется стагфляцией, и ее спровоцировал конфликт вокруг Ирана, который подтолкнул цены на нефть вверх, а уверенность компаний и потребителей – вниз.
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