США и Иран договорились создать канал связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе

США и Иран договорились создать специальный канал связи, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил МИД Катара, который выступает посредником на переговорах в Швейцарии.
- На фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер перед переговорами по Ближнему Востоку в Швейцарии.
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«На период, указанный в пункте 5 Меморандума о взаимопонимании, налажена линия связи между сторонами с целью предотвращения инцидентов и недопонимания, что призвано обеспечить безопасное прохождение торговых судов через Ормузский пролив», – говорится в заявлении ведомства.
Переговоры прошли на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. По данным МИД Катара, стороны согласовали «дорожную карту», которая должна привести к окончательным договоренностям в течение 60 дней. Технические переговоры продолжатся до конца недели, передает
DW.
Кроме того, США, Иран и Ливан при участии посредников создадут группу по урегулированию. Ее задача – помочь добиться прекращения военных операций в Ливане в соответствии с меморандумом.
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Катар и Пакистан поблагодарили Вашингтон и Тегеран за готовность продолжать дипломатические усилия. «Саммит на Люцернском озере прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс», – заявили в МИД Катара.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал достигнутые договоренности «большим успехом» на пути к прекращению боевых действий в Ливане.
Перед переговорами Тегеран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. В Иране заявили, что причиной стали продолжающаяся военная операция Израиля в Ливане и «явное нарушение взятых на себя обязательств» со стороны США.
15 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали рамочное соглашение. Оно продлевает объявленное в апреле перемирие и предусматривает, в том числе, открытие Ормузского пролива. На дальнейшие переговоры стороны отвели 60 дней.
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