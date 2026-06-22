Назад США и Иран договорились создать канал связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе США и Иран договорились создать специальный канал связи, чтобы избежать инцидентов и недопонимания в Ормузском проливе. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил МИД Катара, который выступает посредником на переговорах в Швейцарии.

«На период, указанный в пункте 5 Меморандума о взаимопонимании, налажена линия связи между сторонами с целью предотвращения инцидентов и недопонимания, что призвано обеспечить безопасное прохождение торговых судов через Ормузский пролив», – говорится в заявлении ведомства.

Переговоры прошли на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. По данным МИД Катара, стороны согласовали «дорожную карту», которая должна привести к окончательным договоренностям в течение 60 дней. Технические переговоры продолжатся до конца недели, передает DW.

Кроме того, США, Иран и Ливан при участии посредников создадут группу по урегулированию. Ее задача – помочь добиться прекращения военных операций в Ливане в соответствии с меморандумом.

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Катар и Пакистан поблагодарили Вашингтон и Тегеран за готовность продолжать дипломатические усилия. «Саммит на Люцернском озере прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс», – заявили в МИД Катара.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал достигнутые договоренности «большим успехом» на пути к прекращению боевых действий в Ливане.

Перед переговорами Тегеран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. В Иране заявили, что причиной стали продолжающаяся военная операция Израиля в Ливане и «явное нарушение взятых на себя обязательств» со стороны США.

15 июня президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали рамочное соглашение. Оно продлевает объявленное в апреле перемирие и предусматривает, в том числе, открытие Ормузского пролива. На дальнейшие переговоры стороны отвели 60 дней.