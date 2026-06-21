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Иран вновь закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

Иран объявил о новом запрете на проход судов через Ормузский пролив. Поводом стали удары израильской армии по югу Ливана, которые в Тегеране расценили как нарушение меморандума, подписанного 17 июня между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joshua Sukoff
Документ предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также разблокировку Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, решение о новом запрете на проход судов было принято после того, как Израиль нанес очередные удары по югу Ливана, передает DW.
«В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства», – говорилось в заявлении штаба военного командования Ирана, которое привело Mehr.
За три неполных дня действия предварительного соглашения между США и Ираном через Ормузский пролив, по разным оценкам, успели пройти от 60 до 80 судов. В мирный период ежедневный трафик в регионе составлял около сотни судов.
Ранее США сняли блокаду Ормузского пролива в соответствии с указом президента Дональда Трампа. 18 июня Центральное командование ВС США сообщило об этом в соцсети X. Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что за сутки через пролив прошли суда с общим объемом нефти 12,5 млн баррелей. По его словам, это стало рекордным показателем с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля, а иранская сторона «вторую ночь подряд не обстреливала никакие суда».
На фоне нового обострения Трамп пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив, если договоренности с Ираном будут сорваны. Президент США написал в Truth Social, что такая плата могла бы стать вознаграждением за услуги, которые Вашингтон оказывает странам Ближнего Востока. США он назвал «ангелом-хранителем» региона.
При этом Трамп подчеркнул, что в течение 60 дней, пока действует перемирие с Ираном, сбор взиматься не будет. По его словам, этот режим сохранится и после истечения срока, если договоренности с Тегераном не будут нарушены.
Несмотря на объявленное перемирие между Израилем и «Хезболлах», 20 июня в результате израильских ударов по Ливану погибли не менее десяти человек. Ливанское национальное агентство новостей NNA сообщило, что ЦАХАЛ атаковал боевыми самолетами и беспилотниками несколько районов на юге Ливана и в долине Бекаа.
Израильская армия заявила, что действовала в ответ на обстрел со стороны «Хезболлах». По данным ЦАХАЛ, ночью по израильским силам на юге Ливана было выпущено более 50 снарядов, после чего армия нанесла удары по целям группировки. Связанная с Ираном радикально-исламская группировка ответственность за нападение, которое ей приписывает Израиль, не взяла.
Тем временем минный тральщик Fulda и корабль снабжения Mosel ВМС Германии продолжают движение для возможной операции по разминированию Ормузского пролива. 18 июня они прошли Суэцкий канал и в течение 5–7 дней должны пройти Красное море в южном направлении, после чего зайти в порт Джибути для дальнейшей подготовки.
На борту двух немецких кораблей находятся в общей сложности около 140 военнослужащих. Для «подготовки к возможной операции» Fulda и Mosel оснащены автономными системами, защитным оборудованием и располагают водолазами-саперами. Их сопровождает британский корабль снабжения Lime Bay.
17 июня президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о прекращении боевых действий и разблокировке Ормузского пролива. Трамп подписал документ во Франции на саммите G7, после чего фотографию соглашения направили в Иран для утверждения. На видео, опубликованном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, слышно, как Трамп, подписывая документ, говорит: «Это было непросто».
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