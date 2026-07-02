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Владелец Ramirent забрал крупные дивиденды

Финансовые результаты Ramirent Baltic за прошлый год позволили компании, занимающейся арендой и продажей строительного оборудования, выплатить владельцу 10 млн евро дохода.
Ramirent Baltic AS – крупнейшая в странах Балтии компания по аренде и продаже строительного оборудования. Всего у компании 56 пунктов аренды, в том числе 19 отделений по всей Эстонии.
  • Ramirent Baltic AS – крупнейшая в странах Балтии компания по аренде и продаже строительного оборудования. Всего у компании 56 пунктов аренды, в том числе 19 отделений по всей Эстонии.
  • Foto: Andras Kralla
Работающая в Эстонии, Латвии и Литве Ramirent Baltic в прошлом году при обороте 74,2 млн евро получила 9,4 млн евро чистой прибыли. Годом ранее выручка достигала 77,3 млн евро, а прибыль также была выше – 10,5 млн евро.
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