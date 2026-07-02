Владелец Ramirent забрал крупные дивиденды

Ramirent Baltic AS – крупнейшая в странах Балтии компания по аренде и продаже строительного оборудования. Всего у компании 56 пунктов аренды, в том числе 19 отделений по всей Эстонии.
Foto: Andras Kralla
Работающая в Эстонии, Латвии и Литве Ramirent Baltic в прошлом году при обороте 74,2 млн евро получила 9,4 млн евро чистой прибыли. Годом ранее выручка достигала 77,3 млн евро, а прибыль также была выше – 10,5 млн евро.
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В прошлом году BLRT Grupp заработала более 41 млн евро чистой прибыли, а нераспределенная прибыль концерна превысила 500 млн евро. При этом концерн, который после выкупа миноритариев почти полностью перешел под контроль семьи Берманов, по-прежнему не платит дивиденды.
Продающая канцелярские товары в странах Балтии Charlot OÜ в прошлом году увеличила выручку и прибыль, однако владельцы решили сократить дивиденды. Ситуация на рынке не дает оснований для чрезмерного оптимизма, признало руководство.