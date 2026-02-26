Микро- и малое предприятие: нюанс годового отчета, который важно учитывать инвестору

С прошлого года розничные инвесторы, использующие свои фирмы в том числе для инвестиций, оказались перед выбором – готовиться к возникновению обязанности по НСО или ограничить деятельность компании исключительно инвестированием. В этом году таким инвесторам предстоит впервые подать годовой финансовый отчет, где они вновь будут вынуждены выбирать – что указывать в обороте фирмы и какой код деятельности (EMTAK) выбрать.