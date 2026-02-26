Микро- и малое предприятие: нюанс годового отчета, который важно учитывать инвестору
При подаче годового отчета фирмы розничный инвестор часто встает перед выбором – подать форму микро- или малого предприятия. В пользу первого варианта говорит простота, в пользу второго – прозрачность.
Присяжный аудитор рекомендует инвесторам подавать отчет малого предприятия, однако отчет микропредприятия допустим и полностью соответствует закону.
Нередко инвестор, который использует свою фирму преимущественно для инвестиций, выбирает форму подачи отчета микропредприятия, поскольку в этом случае он вправе составлять наиболее компактный формат годового отчета.
С прошлого года розничные инвесторы, использующие свои фирмы в том числе для инвестиций, оказались перед выбором – готовиться к возникновению обязанности по НСО или ограничить деятельность компании исключительно инвестированием. В этом году таким инвесторам предстоит впервые подать годовой финансовый отчет, где они вновь будут вынуждены выбирать – что указывать в обороте фирмы и какой код деятельности (EMTAK) выбрать.
