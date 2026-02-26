Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%317,57
  • OMX Riga0,13%897,54
  • OMX Tallinn0,07%2 084,7
  • OMX Vilnius−0,44%1 397,26
  • S&P 5000,81%6 946,13
  • DOW 300,63%49 482,15
  • Nasdaq 1,26%23 152,08
  • FTSE 1001,18%10 806,41
  • Nikkei 2250,19%58 696,67
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,28
  • 26.02.26, 06:00

Микро- и малое предприятие: нюанс годового отчета, который важно учитывать инвестору

При подаче годового отчета фирмы розничный инвестор часто встает перед выбором – подать форму микро- или малого предприятия. В пользу первого варианта говорит простота, в пользу второго – прозрачность.
Присяжный аудитор рекомендует инвесторам подавать отчет малого предприятия, однако отчет микропредприятия допустим и полностью соответствует закону.
  • Присяжный аудитор рекомендует инвесторам подавать отчет малого предприятия, однако отчет микропредприятия допустим и полностью соответствует закону.
  • Foto: Raul Mee
Нередко инвестор, который использует свою фирму преимущественно для инвестиций, выбирает форму подачи отчета микропредприятия, поскольку в этом случае он вправе составлять наиболее компактный формат годового отчета.
