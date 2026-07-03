Семь лет в минусе: из убыточной бетонной компании ушел многолетний руководитель. «Для начала хотелось бы отдохнуть»

Эстонский поставщик бетонных решений Primostar готовится выйти на строительные рынки США и Канады. Руководитель компании Индрек Уусалу говорит прямо: в Америке европейскую фирму с распростертыми объятиями никто не ждет, а выход на рынок требует присутствия на месте, капитала и терпения.
Объем эстонского строительного рынка, долго находившийся в нисходящем тренде, в первом квартале вернулся к росту благодаря строительству зданий. И хотя дно, похоже, уже пройдено, жесткая конкуренция не позволяет закладывать очень большую маржу.
Несмотря на нестабильность на ключевых рынках, производитель погребов, модульных домов и укрытий Revonia вдвое увеличила оборот и в десять раз – прибыль. В том числе компания производит ядерные бункеры, и спрос на продукцию сохраняется как в Эстонии, так и за рубежом.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.