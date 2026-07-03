Семь лет в минусе: из убыточной бетонной компании ушел многолетний руководитель. «Для начала хотелось бы отдохнуть»

Несмотря на нестабильность на ключевых рынках, производитель погребов, модульных домов и укрытий Revonia вдвое увеличила оборот и в десять раз – прибыль. В том числе компания производит ядерные бункеры, и спрос на продукцию сохраняется как в Эстонии, так и за рубежом.