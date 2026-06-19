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«Рост – это дорого и больно»: производитель погребов и бункеров резко увеличил прибыль

Несмотря на нестабильность на ключевых рынках, производитель погребов, модульных домов и укрытий Revonia вдвое увеличила оборот и в десять раз – прибыль. В том числе компания производит ядерные бункеры, и спрос на продукцию сохраняется как в Эстонии, так и за рубежом.
«2025 год был для нас достаточно успешным – такие американские горки. То вверх, то вниз – как и весь рынок», – говорит руководитель компании Рауно Оя.
  • «2025 год был для нас достаточно успешным – такие американские горки. То вверх, то вниз – как и весь рынок», – говорит руководитель компании Рауно Оя.
  • Foto: Liis Treimann
По словам члена правления компании Рауно Оя, в 2025 году оборот предприятия достиг 7,7 млн евро, а прибыль составила 800 000. Для сравнения: годом ранее оборот компании составлял всего 3,5 млн евро, а прибыль – 71 000.
Оя поясняет, что рост компании связан в том числе с активным поиском новых клиентов и рынков, которым в Revonia постоянно занимаются 25 сотрудников. «Рост – это дорого. Рост – это боль. Но мы движемся к своим целям. Планы, которые мы строили, по большей части реализовались», – говорит он.
При этом год, по его словам, не был ровным: рынок оставался нестабильным, а часть финских клиентов отказалась от заказов. «2025 год был для нас достаточно успешным – такие американские горки. То вверх, то вниз – как и весь рынок, – говорит Оя. – Отвалились несколько финских клиентов – из-за нестабильной экономической ситуации и войны. Нам пришлось прилагать гораздо больше усилий, чтобы осуществить продажи, но результатом мы довольны».
Основная продукция Revonia по-прежнему продается как в Эстонии, так и за рубежом, однако соотношение рынков меняется. «Наша основная продукция – это погреба и модульные дома. Их мы продаем как в Эстонии, так и в Европе, примерно в равных долях. Если в прошлом году 75% нашей продукции шло на экспорт, в этом – 60%. Все зависит от количества заказчиков, – поясняет руководитель компании. – Продажи – процесс длинный, в Южной Европе, например, требуется два года, чтобы довести сделку от первого контакта до продаж».

«Финны – уникальный народ»

Важным экспортным направлением для Revonia остается Финляндия, особенно Лапландия. Однако продажи там сильно колеблются: по годовым отчетам, в 2020 году они составили 100 000 евро, в 2021 году – 1,2 млн, в 2022 году – 1,7 млн, в 2023 году – 180 000, а в 2024 году оборот снова вырос до 1,3 млн.
Оя объясняет такие перепады зависимостью от крупных клиентов и отдельных проектов. «В какой-то год проекты реализуются в полном объеме, в какой-то – откладываются на потом. Иногда удается получить заказы на два дома отдыха, а иногда – только на один и тот меньшего размера. Как-то раз вообще была пауза: за год не получили в Лапландии вообще ни одного заказа», – вспоминает он.
Как только появляется негативная новость, финский клиент тут же откладывает проекты на потом.
Ранее Äripäev сообщал, что Revonia подписала один из крупнейших заказов на модульные дома с финским курортным центром Kaamos Lodge. До конца 2025 года на склоне горы Аавасакса, расположенной на границе Финляндии и Швеции, планировалось смонтировать 80 бетонных модульных домов площадью 30 квадратных метров каждый.
По словам Оя, финский клиент очень чувствителен к различным внешним факторам. «Началась корона – финны тут же закрыли двери. Началась война в Иране – тут же реакция. Как только появляется негативная новость, финский клиент тут же откладывает проекты на потом. Причем так делают только они – другой такой нации нет. Если в Англии строят планы, думают наперед и все просчитывают, то финны чувствительны к негативным новостям», – говорит он.
Повлияла война в Иране и на саму Revonia: расходы на транспорт выросли, что оказало особенно сильное влияние на заказы в Германии и Нидерландах. Однако без заказов компания не осталась.
Ощутило на себе предприятие и затянувшийся эстонский экономический кризис. «На финансовых результатах это не сказалось – вы не найдете влияния спада в наших годовых отчетах. Однако продавать стало гораздо сложнее. Показатели не упали, но пришлось работать в три раза больше, чтобы сохранить прежний уровень продаж», – поясняет Оя.
Зато на Revonia практически не сказался строительный кризис в Финляндии, оказавший влияние на других эстонских экспортеров. «Мы все же больше работаем на севере Финляндии, а в Лапландии строительный сектор не упал настолько же сильно, как скажем, в Хельсинки. Мы там работаем с курортами, которые покупают по 10-30 домов за раз, и где многие инвесторы строят планы на 2-5 лет. Такого падения экономики, как на юге Финляндии, там нет», – пояснил глава Revonia.

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Деликатная тема

Еще одно направление, к которому на фоне внешнеполитических рисков растет интерес, – строительство укрытий и бункеров. Revonia строит такие объекты в Эстонии, Литве, Германии и других странах. Чаще заказы поступают из-за рубежа, что касается Эстонии, здесь, по словам Оя, частные клиенты нередко выбирают решение «два в одном»: бункер и погреб одновременно.
«Мы строим бункеры в Германии, Литве, Эстонии, других странах. Делаем разного рода укрытия: бункеры открытого типа, ядерные бункеры, – рассказывает он. – Я не могу об этом говорить подробно, т.к. тема деликатная, но мы построили, например, бункер в Каунасе площадью 100 квадратных метров рядом со школой».
Tööstusuudised сообщали в мае, что это первое из нескольких запланированных решений, которые самоуправления Литвы намерены разместить в густонаселенных районах. Убежище, построенное в Каунасе рядом со школой, вмещает более ста человек. Решение состоит из десяти произведенных в Эстонии бетонных модулей, установка которых на объекте заняла один день. Готовое сооружение будет покрыто почвой.
По словам Revonia, компания разрабатывала укрытия и защитные сооружения в сотрудничестве с университетами Эстонии и Литвы, а также тестировала решения совместно с Кайтселийтом и Силами обороны Литвы. Помимо обычных укрытий, компания производит также убежища со взрывоустойчивыми дверями и системами вентиляции.
В Эстонии эта тема стала более актуальной после того, как было объявлено о господдержке на создание укрытий для квартирных товариществ, причем в ходе подачи заявок их объем быстро превысил имеющееся финансирование.
Рауно Оя комментировал тогда, что заказ из Литвы показывает: в регионе необходимость объектов гражданской защиты все чаще рассматривается как практический вопрос. «У нас есть технические возможности и протестированные решения, однако в Эстонии развитие гражданской обороны продвигается медленно. В Литве самоуправления решили действовать быстрее», – сказал Оя.
Теперь он радуется росту оборота: «Это сейчас очень популярно, и меня это радует – люди готовятся. Снимаю перед ними шляпу», – говорит он.
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