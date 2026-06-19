«Рост – это дорого и больно»: производитель погребов и бункеров резко увеличил прибыль

Основная продукция Revonia по-прежнему продается как в Эстонии, так и за рубежом, однако соотношение рынков меняется. «Наша основная продукция – это погреба и модульные дома. Их мы продаем как в Эстонии, так и в Европе, примерно в равных долях. Если в прошлом году 75% нашей продукции шло на экспорт, в этом – 60%. Все зависит от количества заказчиков, – поясняет руководитель компании. – Продажи – процесс длинный, в Южной Европе, например, требуется два года, чтобы довести сделку от первого контакта до продаж».

«Финны – уникальный народ»

Важным экспортным направлением для Revonia остается Финляндия, особенно Лапландия. Однако продажи там сильно колеблются: по годовым отчетам, в 2020 году они составили 100 000 евро, в 2021 году – 1,2 млн, в 2022 году – 1,7 млн, в 2023 году – 180 000, а в 2024 году оборот снова вырос до 1,3 млн.

Оя объясняет такие перепады зависимостью от крупных клиентов и отдельных проектов. «В какой-то год проекты реализуются в полном объеме, в какой-то – откладываются на потом. Иногда удается получить заказы на два дома отдыха, а иногда – только на один и тот меньшего размера. Как-то раз вообще была пауза: за год не получили в Лапландии вообще ни одного заказа», – вспоминает он.

Как только появляется негативная новость, финский клиент тут же откладывает проекты на потом.

Ранее Äripäev сообщал , что Revonia подписала один из крупнейших заказов на модульные дома с финским курортным центром Kaamos Lodge. До конца 2025 года на склоне горы Аавасакса, расположенной на границе Финляндии и Швеции, планировалось смонтировать 80 бетонных модульных домов площадью 30 квадратных метров каждый.

По словам Оя, финский клиент очень чувствителен к различным внешним факторам. «Началась корона – финны тут же закрыли двери. Началась война в Иране – тут же реакция. Как только появляется негативная новость, финский клиент тут же откладывает проекты на потом. Причем так делают только они – другой такой нации нет. Если в Англии строят планы, думают наперед и все просчитывают, то финны чувствительны к негативным новостям», – говорит он.

Повлияла война в Иране и на саму Revonia: расходы на транспорт выросли, что оказало особенно сильное влияние на заказы в Германии и Нидерландах. Однако без заказов компания не осталась.

Ощутило на себе предприятие и затянувшийся эстонский экономический кризис. «На финансовых результатах это не сказалось – вы не найдете влияния спада в наших годовых отчетах. Однако продавать стало гораздо сложнее. Показатели не упали, но пришлось работать в три раза больше, чтобы сохранить прежний уровень продаж», – поясняет Оя.

Зато на Revonia практически не сказался строительный кризис в Финляндии, оказавший влияние на других эстонских экспортеров. «Мы все же больше работаем на севере Финляндии, а в Лапландии строительный сектор не упал настолько же сильно, как скажем, в Хельсинки. Мы там работаем с курортами, которые покупают по 10-30 домов за раз, и где многие инвесторы строят планы на 2-5 лет. Такого падения экономики, как на юге Финляндии, там нет», – пояснил глава Revonia.