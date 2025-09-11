Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,16%294,39
  • OMX Riga0,05%916,94
  • OMX Tallinn−0,55%1 988,52
  • OMX Vilnius−0,09%1 228,8
  • S&P 5000,68%6 576,14
  • DOW 301,17%46 025,03
  • Nasdaq 0,57%22 011,9
  • FTSE 1000,65%9 285,44
  • Nikkei 2251,22%44 372,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,56
  • 11.09.25, 14:32

Бизнесмен из ТОПа богачей построит крупный промышленный парк на полпути между Таллинном и Тарту

На полпути между Таллинном и Тарту, в Тамсалу, появится новая крупная бизнес-возможность – на месте бывшего завода E-Betoonelement строится современный промышленный парк площадью 17 гектаров.
Предприниматель Тармо Ноодла у мызы Мууга – это большое увлечение его семьи.
  • Предприниматель Тармо Ноодла у мызы Мууга – это большое увлечение его семьи.
  • Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Postimees Grupp / Scanpix
Деревообрабатывающая компания Leventek OÜ приобрела соседний участок у E-Betoonelement после полугодовых переговоров в июле этого года. Владелец Leventek, входящий в список самых состоятельных людей Эстонии, предприниматель Тармо Ноодла рассказал, что всю жизнь прожил в уезде Ляэне-Вирумаа и считает себя патриотом родного края. Поэтому он решил вложиться в развитие местного бизнеса.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025