Бизнесмен из ТОПа богачей построит крупный промышленный парк на полпути между Таллинном и Тарту

Предприниматель Тармо Ноодла у мызы Мууга – это большое увлечение его семьи.
Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Postimees Grupp / Scanpix
Деревообрабатывающая компания Leventek OÜ приобрела соседний участок у E-Betoonelement после полугодовых переговоров в июле этого года. Владелец Leventek, входящий в список самых состоятельных людей Эстонии, предприниматель Тармо Ноодла рассказал, что всю жизнь прожил в уезде Ляэне-Вирумаа и считает себя патриотом родного края. Поэтому он решил вложиться в развитие местного бизнеса.
