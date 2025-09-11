Назад 11.09.25, 14:32 Бизнесмен из ТОПа богачей построит крупный промышленный парк на полпути между Таллинном и Тарту На полпути между Таллинном и Тарту, в Тамсалу, появится новая крупная бизнес-возможность – на месте бывшего завода E-Betoonelement строится современный промышленный парк площадью 17 гектаров.

Предприниматель Тармо Ноодла у мызы Мууга – это большое увлечение его семьи.

Foto: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Postimees Grupp / Scanpix

Деревообрабатывающая компания Leventek OÜ приобрела соседний участок у E-Betoonelement после полугодовых переговоров в июле этого года. Владелец Leventek, входящий в список самых состоятельных людей Эстонии, предприниматель Тармо Ноодла рассказал, что всю жизнь прожил в уезде Ляэне-Вирумаа и считает себя патриотом родного края. Поэтому он решил вложиться в развитие местного бизнеса.