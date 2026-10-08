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Торгово-промышленная палата предложила временно снизить акциз на дизельное топливо

Торгово-промышленная палата Эстонии предложила правительству на срок до шести месяцев снизить акциз на дизельное топливо до минимального уровня, разрешенного в Европейском Союзе.
Латвия и Германия снизили акциз, Литва и Финляндия обсуждают такую возможность.
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