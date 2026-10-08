В то время как многие европейские страны, такие как Германия и Латвия, снизили акцизы из-за высоких цен на топливо, Эстония этому примеру не последует. Напротив, 1 мая следующего года акциз на дизельное топливо вырастет на 15%, а на бензин – на 10%.
Цена на топливо – проблема уже не только потребителя
Перед следующим повышением топливного акциза стоит задать один простой вопрос: действительно ли самый высокий налог приносит больше всего доходов, пишет старейшина волости Виру-Нигула и бывший транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум.
Цена нефти марки Brent вновь превысила 100 долларов за баррель. Топливо на заправках в Эстонии также продолжает дорожать, а страна, по оценке Тармо Кярсна, не предприняла шагов, которые могли бы смягчить ситуацию.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.