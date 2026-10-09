Нобелевскую премию мира получила защитница международного права
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала южноафриканская правозащитница и юрист Наванетхем (Нави) Пиллэй. Награду ей присудили за вклад в укрепление мира и международного права. Об этом в пятницу, 9 октября, объявил Норвежский Нобелевский комитет в Осло.
Нави Пиллэй удостоена премии за защиту системы международного права в условиях, когда все большую силу набирает политика давления и силы.
Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters/Scanpix
Председатель комитета Йорген Ватне Фрюднес отметил многолетнюю деятельность Пиллэй в сфере защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, пишет Deutsche Welle.
В комитете подчеркнули, что на протяжении всей карьеры Пиллэй последовательно отстаивала принципы верховенства права. Ее профессиональный путь начался с защиты Нельсона Манделы и других противников апартеида в ЮАР, а впоследствии продолжился в международных судебных институтах.
«На всех занимаемых постах она неизменно подчеркивала обязанность как отдельных лиц, так и государств соблюдать принципы верховенства права», – говорится в заявлении комитета.
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От борьбы с апартеидом до международных судов
Нави Пиллэй занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. Ранее она работала судьей Высокого суда ЮАР, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда.
Кроме того, Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории. В настоящее время она участвует в рассмотрении дела о предполагаемом геноциде в Мьянме в Международном суде ООН в качестве судьи ad hoc.
По оценке Нобелевского комитета, Пиллэй сыграла важную роль в развитии международного правосудия и расширении возможностей привлечения государств и их руководителей к ответственности за нарушения международного права.
На премию претендовали 287 кандидатов
В 2026 году на Нобелевскую премию мира были выдвинуты 287 кандидатов. Официальный список номинантов не раскрывается.
По сообщениям СМИ, среди претендентов был и президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о желании получить эту награду.
В 2025 году премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Впоследствии она передала свою Нобелевскую медаль Трампу.