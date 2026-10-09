Нобелевскую премию мира получила защитница международного права

От борьбы с апартеидом до международных судов

Нави Пиллэй занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 год. Ранее она работала судьей Высокого суда ЮАР, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда.

Кроме того, Пиллэй возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной палестинской территории. В настоящее время она участвует в рассмотрении дела о предполагаемом геноциде в Мьянме в Международном суде ООН в качестве судьи ad hoc.

По оценке Нобелевского комитета, Пиллэй сыграла важную роль в развитии международного правосудия и расширении возможностей привлечения государств и их руководителей к ответственности за нарушения международного права.

На премию претендовали 287 кандидатов

В 2026 году на Нобелевскую премию мира были выдвинуты 287 кандидатов. Официальный список номинантов не раскрывается.

По сообщениям СМИ, среди претендентов был и президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о желании получить эту награду.

В 2025 году премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Впоследствии она передала свою Нобелевскую медаль Трампу.