Назад 10.10.25, 13:07 Лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Мачадо Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, передает DW.

Foto: Scanpix

Мачадо удостоилась награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав венесуэльского народа, сказал председатель Норвежского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии: «Демократия зависит от людей, которые осмеливаются выступить вперед, несмотря на серьезный риск».

Одна из знаковых фигур в протестах против Мадуро

Мачадо – одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победой Мадуро на выборах.

Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

Эксперты неоднократно высказывали опасения, говоря о ее безопасности. В Норвежском комитете не ответили, сможет ли она посетить церемонию вручения премии 10 декабря в Осло.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз утверждал, что «достоин премии», что «завершил семь войн» и что невручение станет «оскорблением для США».

Лауреаты Нобелевской премии мира 2024, 2023 и 2022 годов

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo – Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющийся за ядерное разоружение. В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех». В 2022 году эта награда ушла правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу «Мемориал», украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляли всех журналистов, борющихся за этот идеал «в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.