Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−1,37%6 642,75
  • DOW 30−0,91%45 934,64
  • Nasdaq −1,86%22 595,73
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,81
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−1,37%6 642,75
  • DOW 30−0,91%45 934,64
  • Nasdaq −1,86%22 595,73
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,81
  • 10.10.25, 13:07

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Мачадо

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, передает DW.
Мачадо – одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро.
  • Мачадо – одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро.
  • Foto: Scanpix
Мачадо удостоилась награды за «неустанную работу» в защиту демократических прав венесуэльского народа, сказал председатель Норвежского комитета Йорген Ватне Фриднес.
Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии: «Демократия зависит от людей, которые осмеливаются выступить вперед, несмотря на серьезный риск».
Одна из знаковых фигур в протестах против Мадуро

Статья продолжается после рекламы

Мачадо – одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победой Мадуро на выборах.
Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.
Эксперты неоднократно высказывали опасения, говоря о ее безопасности. В Норвежском комитете не ответили, сможет ли она посетить церемонию вручения премии 10 декабря в Осло.
Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз утверждал, что «достоин премии», что «завершил семь войн» и что невручение станет «оскорблением для США».
Лауреаты Нобелевской премии мира 2024, 2023 и 2022 годов
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo – Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющийся за ядерное разоружение. В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех». В 2022 году эта награда ушла правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу «Мемориал», украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому.
Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляли всех журналистов, борющихся за этот идеал «в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 19.10.24, 15:27
Уускюла: работа лауреатов Нобелевской премии по экономике может многому нас научить
Нынешняя Нобелевская премия по экономике, присужденная Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону, подчеркивает важность общественных институтов в экономической жизни страны, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Новости
  • 14.10.24, 15:47
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран
Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние, передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.

Самые читаемые

1
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
2
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
3
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
4
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
5
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
6
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»

Последние новости

Новости
  • 10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Новости
  • 10.10.25, 18:33
Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Интервью
  • 10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес — золотая жила. Это не так»
Новости
  • 10.10.25, 16:46
Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT
Новости
  • 10.10.25, 16:45
Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам
Новости
  • 10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Mнения
  • 10.10.25, 16:07
Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа

Сейчас в фокусе

Максим Крупышев – сооснователь, руководитель и публичное лицо CoinsPaid.
Новости
  • 09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Мошенники пугают жителей Эстонии не только ДТП.
Подсказка
  • 09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  • 08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  • 09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Новости
  • 09.10.25, 11:44
Таллиннский аэропорт не готов идти на уступки Ryanair. Пяргмяэ: им очень сложно угодить
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  • 09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025