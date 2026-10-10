Euribor завершил неделю заметным снижением

Если во вторник шестимесячная ставка Euribor, от которой зависят процентные ставки по жилищным и бизнес-кредитам в Эстонии, еще находилась на уровне 2,999%, то в среду она преодолела психологически важную отметку, поднявшись до 3,013%.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.