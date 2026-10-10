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Euribor завершил неделю заметным снижением

Шестимесячный Euribor, служащий ориентиром для рынка кредитования Эстонии, завершил неделю заметным снижением, продолжив нисходящую тенденцию, начавшуюся неделей ранее.
Euribor завершил неделю заметным снижением
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