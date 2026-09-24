Euribor преодолел отметку в 3%

Если во вторник шестимесячная ставка Euribor, от которой зависят процентные ставки по жилищным и бизнес-кредитам в Эстонии, еще находилась на уровне 2,999%, то в среду она преодолела психологически важную отметку, поднявшись до 3,013%.
В пятницу ставки шестимесячного и 12-месячного Euribor достигли уровней, которые в последний раз наблюдались осенью 2024 года. При этом важная для заемщиков составляющая процентной ставки, судя по всему, продолжит расти.
Готовящаяся к бюджетным переговорам коалиция с нетерпением ждет экономического прогноза, который будет опубликован в четверг, однако предварительные оценки коммерческих банков уже сегодня позволяют представить, какими могут оказаться ближайшие годы.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.