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Euribor преодолел отметку в 3%

Если во вторник шестимесячная ставка Euribor, от которой зависят процентные ставки по жилищным и бизнес-кредитам в Эстонии, еще находилась на уровне 2,999%, то в среду она преодолела психологически важную отметку, поднявшись до 3,013%.
Euribor преодолел отметку в 3%
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