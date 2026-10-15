Консалтинговая фирма, получившая нагоняй от аудитора, признает: системы не поспевали за ростом
После того как Äripäev сообщил о жестких претензиях аудитора к финансовой отчетности Civitta, консалтинговая фирма начала объяснять проблемы со своим бухгалтерским учетом. По словам компании, ее системы не смогли угнаться за быстрым ростом.
Холдинговая компания консалтингового бюро Civitta, основанного известными предпринимателями, получила от аудитора разгромную оценку. Проблемы преследовали предприятие несколько лет, пока отчетность группы не перевели в Литву, а эстонская фирма вовсе не исчезла из регистра.
Холдинговая компания консалтингового бюро Civitta, основанного известными предпринимателями, получила от аудитора разгромную оценку. Проблемы преследовали предприятие несколько лет, пока отчетность группы не перевели в Литву, а эстонская фирма вовсе не исчезла из регистра.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.