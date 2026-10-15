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Консалтинговая фирма, получившая нагоняй от аудитора, признает: системы не поспевали за ростом

После того как Äripäev сообщил о жестких претензиях аудитора к финансовой отчетности Civitta, консалтинговая фирма начала объяснять проблемы со своим бухгалтерским учетом. По словам компании, ее системы не смогли угнаться за быстрым ростом.
Сооснователь и совладелец Civitta Рийво Антон не захотел комментировать Äripäev проблемы компании с отчетностью. Теперь фирма опубликовала на своем сайте более подробное разъяснение.
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