Назад Рядом с Хийумаа лежат товары на десятки миллионов: груз в Эстонию вез агент Дягилева и Анны Павловой На дне Финского залива к северу от острова Хийумаа до сих пор покоятся остатки товаров, стоивших век назад порядка 2 млн долларов – в современных ценах это около 38 млн. Нелепая гибель судна с ценнейшим грузом стала предвестником первого громкого скандала с военными госзакупками в истории независимой Эстонии.

Штурвал и останки британского грузового парохода ««E. Russ», который подорвался на морской мине и затонул 15 сентября 1919 года. Балтийское море к северу от полуострова Тахкуна на Хийумаа.

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Ранним утром 15 сентября 1919 года британский грузовой пароход «E. Russ» шел по Финскому заливу к северу от острова Хийумаа. Он держал курс из города Бордо в Таллинн. Трюмы и палуба парохода были заполнены ящиками и бочками с товарами, которые фирма Revalis приобрела у американской армии для недавно учрежденных эстонских вооруженных сил. На пароходе плыли сигареты и свечи, бекон и солонина, сгущенное молоко и кожаные сапоги, кофе и чай, скипидар, медикаменты и многое другое. Самой ценной частью груза были 50 автомобилей, запчасти и шины к ним. Общая стоимость груза приближалась к невероятным 2 млн долларов США.

Вдруг корабль потряс мощный взрыв – пароход наскочил на морскую мину, оставшуюся от русско-немецких сражений Первой мировой. Спустя всего 15 минут корабль скрылся под водой. Все 27 членов экипажа и 8 пассажиров спаслись, но груз был потерян почти полностью. Даже ныряя к затонувшему судну, водолазам удалось спасти лишь малую часть товаров с палубы – на общую сумму чуть больше 11 600 тогдашних долларов. Огромная поставка буквально канула в морскую пучину.

Торговали с непризнанной республикой

Происхождение и обстоятельства покупки груза были причудливыми. Летом 1919 года закончилась Первая мировая война, американская армия покидала Францию, оставляя за собой гигантские запасы военного имущества. Только начинавшая крепнуть Эстонская Республика, наоборот, нуждалась в срочных военных поставках.

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Проблема состояла в том, что Эстония не могла торговать с США напрямую. Официальный Белый дом все еще считал ее одной из губерний российского государства, а потому ни о каких официальных сделках на межгосударственном уровне и речи идти не могло. К тому же у Таллинна просто не было достаточно средств, чтобы оплатить нужные товары. Выход нашелся, когда, по одним сведениям, в Лондоне, а по другим – в Париже, эстонские официальные лица сошлись с американским бизнесменом Максом Рабиноффом. Тот был американской знаменитостью – одновременно международным торговцем крупного калибра и покровителем музыкального искусства. Рабинофф возглавлял Boston Opera Company, концертное агентство в штате Массачусетс, организовавшее в том числе американские гастроли российской балерины Анны Павловой и труппы «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Кем был Макс Рабинофф? Американский предприниматель Макс Рабинофф появился на свет в Могилеве, на территории современной Беларуси в 1877 году. Когда еврейскому юноше было всего 13 лет, он эмигрировал в США, где первое время работал на плантациях, собирая табак. В 21 год он учредил первую собственную торговую компанию, оказывавшую посреднические услуги в американско-российской торговле. Также он занимался организацией театральных и оперных представлений. В годы гражданских войн, последовавших за крахом Российской Империи, Рабинофф успел посотрудничать кроме Эстонии с правительствами независимых Украины, Грузии и Азербайджана. В 1922 году он участвовал в международной конференции в Генуе, по итогам которых западные державы признали легитимность советского государства и установили с ним торговые отношения. В 1946 году Рабинофф недолго занимал пост директора Палестинской народной оперы, предшественницы Национальной оперы Израиля. Умер бизнесмен в 1966 году в США. Макс Рабинофф быстро отыскал для эстонцев решение. Была учреждена совместная американско-эстонская компания Revalis, которая за 2,5% комиссионных брала на себя эксклюзивное представительство республики в США, а также Латинской Америке. Фирма бралась, не создавая дипломатических скандалов, договариваться о военных поставках и кредитах для Таллинна. С американской стороны фирму возглавил Рабинофф, с эстонской – один из знаменитых братьев Пухк, Александр, а также юрист Рейн Элиасер-старший, друг писателя Антона Хансена Таммсааре. Оба, оставаясь де-юре частниками, де-факто выступали представителями государства. Основным источником поставок от Рабиноффа стали как раз оставленные во Франции американские запасы. Даже несмотря на крушение парохода «E. Russ», значительная часть товаров – в том числе продовольствие, зимняя одежда и обувь – добралась-таки до Эстонии, внеся весомый вклад в победу в Освободительной войне. Кроме того, через Revalis в Эстонию шла гуманитарная помощь от американского Красного креста и других благотворительных организаций. За год набрали долгов на 14 млн долларов 22 июня 1920 года премьер-министр Яан Тыниссон вместе с бывшим премьером Отто Страндманом, подписывавшим соглашение с компанией Revalis, представили отчет о деятельности фирмы Учредительному собранию, предшественнику Рийгикогу. На первый взгляд итоги работы фирмы, решение о ликвидации которой уже было принято в связи с окончанием войны и экстремальных дипломатических обстоятельств, выглядели внушительно. Компании удалось привлечь 18 млн долларов кредитных средств (350 миллионов в сегодняшних ценах). Из них на 12 млн были получены американские товары, некоторые – по ценам ниже рыночных, уверяли Тыниссон и Страндман. К тому же двое из пяти членов правления фирмы, представлявших эстонское правительство, возвращали свою долю комиссии. Критиком Revalis выступил государственный контролер Карл Эйнбунд (будущий министр экономики и премьер-министр под именем Каарел Эйнпалу). Уже осенью 1919 года, когда торговые операции были в разгаре, он указывал, что права на монопольное представительство, отданные частной фирме, ставят Эстонию в зависимость от нее. Кроме того, он полагал, что сомнительным выглядит положение эстонских представителей в правлении Revalis – одновременно государственных дипломатов и частных дельцов-комиссионеров. Фирма получала комиссионные в размере 2,5% в иностранной валюте от всех кредитов и сделок, но не несла никакой материальной ответственности перед государством за возможный ущерб, некачественный товар или невыгодные условия. Собственно, условия составляли суть еще одной претензии Госконтроля – по мнению ведомства, цены на многие товары были завышены Рабиноффом на десятки процентов. Наконец, само подписание соглашения с фирмой состоялось с нарушением закона – контракт заключили без обязательного предварительного уведомления и проверки со стороны госконтролера. Горячие новости Замглавы RKIK пыталась отдать выгодный ракетный тендер фирме с участием Линнамяэ, а затем перешла к нему на работу Урок ценой 35 млн евро: компании Arco Vara с постоянно меняющимся руководством предстоит решить непростую задачу Вместо продажи бизнеса купили конкурента: эстонская компания нашла выход из сложной ситуации KM Специалист по кибербезопасности: неосторожность контрагента может поставить под угрозу все данные компании

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Наконец, зашла речь и о пароходе «E. Russ». Оказалось, что он шел из Франции в Эстонию без страховки, а потому потонувший груз оказался для эстонской стороны чистым убытком.

Огромное комиссионное вознаграждение оправдывают тем, что иначе вступить в договор с Америкой было невозможно. Утверждают, что мы поневоле должны были породить такой Revalis. Но мы видим, что происходит в мире. Русские тоже заключают сейчас договоры, и, как видно, делают их не от имени государства, а находят другие пути. У нас вместо Revalis вести дела могло бы какое-нибудь кооперативное учреждение, во всяком случае, большая часть прибыли не должна была доставаться иностранцам. Зачем посредником должен был быть именно еврей Рабинофф, у которого нет ничего общего с Эстонией, – непонятно. Яан Теэмант, депутат от Сельского союза

Тыниссон и Страндман в свою очередь признавали сомнительный характер сделки и процедурные ошибки, но объясняли их экстренностью ситуации военного времени. А на страховой полис для парохода у правительства, по их словам, просто не было денег. Депутаты в Учредительном собрании вслед за контролером буквально громили двух премьеров, настоящего и бывшего. Но в итоге документы Revalis только передали на дальнейшее рассмотрение финансовой комиссии парламента. Все ответственные за соглашение политики продолжили карьеру.

На Эстонии остался висеть долг почти в 14 млн долларов.

1984 год, как у Оруэлла

В первые годы после ликвидации фирмы Revalis правительство Эстонии пыталось договориться с Соединенными Штатами о списании хотя бы части долгов по военным займам. Отчасти это даже удалось – Вашингтон сделал скидку в 2 млн, в счет товаров, утопленных у острова Хийумаа.

В 1925 году Эстония подписала обновленное кредитное соглашение. Оно предусматривало обязательство расплачиваться с Америкой до 1984 года. Обязательства за поставки времен Освободительной войны после пересчетов, списаний и прибавления процентов превратились в официальный государственный долг на 13,83 млн долларов. Проценты снизили с первоначально предусмотренных 5 до 3, позднее ставка должна была вырасти до 3,5%. Министр иностранных дел Антс Пийп представлял это в Рийгикогу как дипломатический успех: американцы согласились ждать десятилетиями, а значит, поверили в будущее маленькой республики.

Первые годы казалось, что договориться удалось удачно. В 1926-1930 годах Эстония постепенно увеличивала ежегодные платежи со 100 000 до 300 000 долларов. Однако за отсрочку приходилось платить: сумма обрастала процентами. Всего Эстония успела к 1931 году выплатить около 1,25 млн долларов – причем Казначейство США учитывало переводы по соглашению как уплату процентов, тело кредита не уменьшалось.

В настоящее время Финляндия остается единственным иностранным правительством, которое своевременно и в полном объеме выполняет все платежи по своей задолженности перед Соединенными Штатами… американский народ посчитал необходимым, чтобы его должники приложили решительные усилия для выполнения этих обязательств. Американский народ не намерен возлагать на своих должников непосильное бремя, но, тем не менее, имеет право требовать от них существенных жертв для погашения этих долгов. Уильям Филлипс, исполняющий обязанности госсекретаря США 1932 год

Великая депрессия разрушила расчеты дипломатов и финансистов. Экспортная выручка Эстонии упала примерно с 34 млн долларов в 1928 году до 18,9 млн в 1931-м. Товары в валюте дешевели, а долг в долларах оставался: для его обслуживания требовалось продавать все больше продукции. После согласованного годового моратория Таллинн попросил новых послаблений, но 15 декабря 1932 года очередной обязательный платеж так и не внес. Американцы продолжали присылать счета. Даже в 1937 году эстонские руководители обсуждали возвращение к переговорам, надеясь убедить Вашингтон учесть, сколько республика за эти годы потратила на американские товары. Но нового соглашения не последовало.

Советская оккупация тоже не закрыла вопрос с американской стороной. В декабре 1940 года Эстонии перестали выставлять счета, однако прекращение их рассылки не означало отказа США от требований. Долг продолжал существовать и даже копиться: к 1967 году с процентами он составлял около 37,1 млн долларов, к 1978-му – уже 44,5 млн.

Кредит 1919 года пережил и предусмотренную договором дату последнего платежа, и восстановление эстонской независимости. Даже в справочнике договоров Госдепартамента на 1 января 2025 года соглашения 1925 и 1932 годов по-прежнему значились в разделе «Эстония – финансы» как действующие. Правда, какую сумму Вашингтон считает подлежащей взысканию сегодня, этот документ не сообщает.