Строитель Пельгулинна назвал улицы в честь сестры и собаки, дома на его участках помогли эстонцам взять власть в Таллинне

Голос хижинам, война Петру

Дело в том, что правом выбирать членов ратуши в начале ХХ века обладали только таллиннские домовладельцы. Подавляющее большинство среди них были немцами, а потому веками и руководили городом немецкие мэры. Но покупая окраинные участки у крупных собственников и распродавая их в розницу мелким хозяевам-эстонцам, Коба способствовал росту эстонской электоральной базы. За счет в том числе жителей окраинных новостроек в 1904 году избрался в ратманы и сам Коба. Он влился в «эстонскую партию» и ухитрялся одновременно заключать тактические союзы с русскими депутатами и противостоять их самым одиозным инициативам. Например, Коба безуспешно противился установке статуи Петра I на центральной площади Таллинна в 1910 году.

Но все-таки главной заботой Коба оставался бизнес. Теперь он был не промышленник, а девелопер. В 28 лет он купил уже второе немецкое поместье на окраине Таллинна – летнюю усадьбу Виттенгоф. Пространство, до того состоявшее в основном из редкого леса и сенных лугов, он поделил на меньшие участки под жилую застройку и проложил между ними новые улицы.

В ту пору каждая площадь, переулок и улица в Таллинне имела сразу три названия: немецкое, эстонское и русское. Причем, названия на разных языках могли иметь разный смысл и происхождение. Это здорово мешало продвижению новых кварталов среди разноязыких покупателей, не говоря уже о путанице в доставке почты и грузов. Коба решил проблему радикально. В новом жилом районе он решил называть улицы так, чтоб их имена звучали почти одинаково на трех городских наречиях: Металли, Минераали, Мехааника. Названия были вполне подходящие: на улицах строили дома с квартирками для рабочих, а иногда и сами предприятия.

Альберт Коба стал одним из основателей нового района Лиллекюла. Строго говоря, он был не застройщиком, а девелопером: готовил землю в предместьях под освоение и перепродавал. А сам предпочитал жить в центре города, на престижной улице Харью.

В честь себя, сестры и собаки

В 1910 году Альберт Коба запустил новый девелоперский проект. Он приобрел землю к западу от Балтийского вокзала и начал предлагать участки под застройку в новом районе Пельгулинн. Еженедельник Esmaspäev, пересказывая биографию Коба в 1939 году, утверждает: на сей раз потенциальные домостроители не спешили разбирать наделы. Таллиннцам нравилось отдыхать на лугах Пельгулинна по выходным, но вот жить там – это совсем другое дело. Но в один прекрасный день на лугах вдруг появилась бригада геодезистов со всеми инструментами. По городу пошел слух, что именно в Пельгулинне будет построен новый пригородный вокзал для железной дороги Таллинн-Нымме, и застой сменился ажиотажным спросом. Ведь участки у вокзала всегда дорожают, а коммерческая жизнь в окрестностях бьет ключом!

Станция в Пельгулинне так и не появилась, слухи развеялись как дым, но Коба уже снова обратил землю в капитал. В новом районе бизнесмен увековечил себя. Одну из улиц под застройку он назвал Альбертовской (Alberti uulits) – теперь это улица Роо, неподалеку от нее появилась улица Ольгинская (Olga uulits), в честь сестры предпринимателя – нынешняя Пебре, и даже улица с экзотическим названием Тарабелла – так звали собаку бизнесмена – в 1939 году ее переименовали в Тимути.