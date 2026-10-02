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Строитель Пельгулинна назвал улицы в честь сестры и собаки, дома на его участках помогли эстонцам взять власть в Таллинне

Кольде, Тимути, Пебре и Набра, а перпендикулярно им – Хейна. По названиям улиц в районе Пельгулинн можно выучиться на агронома, каждая связана с травой или сеном. Сельскохозяйственными именами власти Таллинна заменили в том числе еще более причудливые названия, хранившие память об экстравагантном девелопере Альберте Коба. Жизнь бизнесмена была полна странствий и крутых поворотов.
На бывшей улице Тарабелла таллиннцы и по сей день с удовольствием проводят время с четвероногими друзьями.
  • На бывшей улице Тарабелла таллиннцы и по сей день с удовольствием проводят время с четвероногими друзьями.
  • Foto: Алексей Шишкин
Когда у Йоханна и Хелены Коба в октябре 1878 года родился сын, ему дали громкое германское имя Альберт-Фердинанд. Это было в духе «можжевеловых немцев» – так называли эстонцев, перенявших немецкую городскую культуру, чтобы выбиться в люди. Отец надеялся, что Альберт станет уважаемым человеком – инженером, и продолжит начатое им дело. Старший Коба содержал близ таллиннской фабрики Лютеров таверну «Плевна» с выпивкой и дешевыми комнатами, а еще – занимался поиском участков с залежами качественного известняка, его добычей и распиловкой.
Альберт Коба
  • Альберт Коба
  • Foto: Национальный архив Эстонии
К технике юный Альберт страсти не обнаружил, да и вообще высшего образования не получил. Согласно документам на получение эстонского гражданства, он лишь отучился на садовода – его специальностью были сады с овощами и фруктами на продажу. Зато заняться бизнесом вместе с отцом молодой Коба был не против. Уже в начале 1900-х годов он приобрел у немецкой вдовы участок в 8000 квадратных саженей (3,6 га) невдалеке от Пярнуского шоссе. Коба рассчитывали найти на этой территории пригодный к строительству камень, но увы – недра оказались бедны. И тут Альберту повезло. К нему обратилась небогатая эстонская дама, которая хотела приобрести часть его участка и построить на нем скромный домик. Он был не против – тем более, что за первой клиенткой потянулись ее родственники и знакомые. Вырисовывался новый бизнес, куда более доходный, чем поиск известняка.
Бизнес начал еще в школе
Историк Раймо Пуллат в 2005 году со ссылкой на устные рассказы старших поколений таллиннцев излагал другую версию обогащения Альберта Коба. Пуллат пишет, что еще будучи гимназистом Коба услышал, что предприниматель Жирар-де-Сукантон недорого продает землю под Таллинном – всего по 15 копеек за квадратную сажень. По нынешним меркам дешевизна фантастическая – что-то вроде 50 центов за квадратный метр. Тогда мальчик вместо уроков побежал к Сукантонам, чтоб на карманные деньги приобрести кусочек территории. Как ни странно, один из крупнейших предпринимателей Эстонии не прогнал сына трактирщика – а только предложил ему вернуться вместе с родителями. Вскоре Коба купили у Жирар-де-Сукантона свои первые 7 га земли и начали девелоперский бизнес.
Вскоре обнаружилось, что Альберт Коба нечаянно обрел репутацию эстонского патриота.
Голос хижинам, война Петру
Дело в том, что правом выбирать членов ратуши в начале ХХ века обладали только таллиннские домовладельцы. Подавляющее большинство среди них были немцами, а потому веками и руководили городом немецкие мэры. Но покупая окраинные участки у крупных собственников и распродавая их в розницу мелким хозяевам-эстонцам, Коба способствовал росту эстонской электоральной базы. За счет в том числе жителей окраинных новостроек в 1904 году избрался в ратманы и сам Коба. Он влился в «эстонскую партию» и ухитрялся одновременно заключать тактические союзы с русскими депутатами и противостоять их самым одиозным инициативам. Например, Коба безуспешно противился установке статуи Петра I на центральной площади Таллинна в 1910 году.
Но все-таки главной заботой Коба оставался бизнес. Теперь он был не промышленник, а девелопер. В 28 лет он купил уже второе немецкое поместье на окраине Таллинна – летнюю усадьбу Виттенгоф. Пространство, до того состоявшее в основном из редкого леса и сенных лугов, он поделил на меньшие участки под жилую застройку и проложил между ними новые улицы.
Дом в створе улицы Тимути, бывшей Тарабелла. Это одно из сотен таллиннских зданий, возведенных на земле, подготовленной Альбертом Коба.
  • Дом в створе улицы Тимути, бывшей Тарабелла. Это одно из сотен таллиннских зданий, возведенных на земле, подготовленной Альбертом Коба.
  • Foto: Алексей Шишкин
В ту пору каждая площадь, переулок и улица в Таллинне имела сразу три названия: немецкое, эстонское и русское. Причем, названия на разных языках могли иметь разный смысл и происхождение. Это здорово мешало продвижению новых кварталов среди разноязыких покупателей, не говоря уже о путанице в доставке почты и грузов. Коба решил проблему радикально. В новом жилом районе он решил называть улицы так, чтоб их имена звучали почти одинаково на трех городских наречиях: Металли, Минераали, Мехааника. Названия были вполне подходящие: на улицах строили дома с квартирками для рабочих, а иногда и сами предприятия.
Альберт Коба стал одним из основателей нового района Лиллекюла. Строго говоря, он был не застройщиком, а девелопером: готовил землю в предместьях под освоение и перепродавал. А сам предпочитал жить в центре города, на престижной улице Харью.
В честь себя, сестры и собаки
В 1910 году Альберт Коба запустил новый девелоперский проект. Он приобрел землю к западу от Балтийского вокзала и начал предлагать участки под застройку в новом районе Пельгулинн. Еженедельник Esmaspäev, пересказывая биографию Коба в 1939 году, утверждает: на сей раз потенциальные домостроители не спешили разбирать наделы. Таллиннцам нравилось отдыхать на лугах Пельгулинна по выходным, но вот жить там – это совсем другое дело. Но в один прекрасный день на лугах вдруг появилась бригада геодезистов со всеми инструментами. По городу пошел слух, что именно в Пельгулинне будет построен новый пригородный вокзал для железной дороги Таллинн-Нымме, и застой сменился ажиотажным спросом. Ведь участки у вокзала всегда дорожают, а коммерческая жизнь в окрестностях бьет ключом!
Станция в Пельгулинне так и не появилась, слухи развеялись как дым, но Коба уже снова обратил землю в капитал. В новом районе бизнесмен увековечил себя. Одну из улиц под застройку он назвал Альбертовской (Alberti uulits) – теперь это улица Роо, неподалеку от нее появилась улица Ольгинская (Olga uulits), в честь сестры предпринимателя – нынешняя Пебре, и даже улица с экзотическим названием Тарабелла – так звали собаку бизнесмена – в 1939 году ее переименовали в Тимути.

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Собачья жизнь на улице Тарабелла
Сегодня Пельгулинн – удобный для жизни и близкий к центру города район столицы. Но век назад это было новое рабочее предместье с недорогими арендными квартирами. А «собачья» улица Тарабелла в 1920-1930-х попадала на полосы эстонских газет в основном из-за происшествий: пожаров, пьяных драк, жалоб на шум и даже вскрытых полицией порнографических притонов. 2 октября 1932 года газета Kaja даже написала о «гражданской войне женщин» на улице Тарабелла – так она назвала драку из-за магазинного долга, затеянную несколькими местными хозяйками.
Застройка Пельгулинна 1910-х годов. Век назад Коба был крупнейшим в районе землевладельцем.
  • Застройка Пельгулинна 1910-х годов. Век назад Коба был крупнейшим в районе землевладельцем.
  • Foto: Алексей Шишкин
На 1914 год Альберт Коба был крупнейшим землевладельцем в районах Кристийне, Пельгулинн и Лиллекюла. Но в период Первой мировой девелопер Таллинн покинул, отправившись в Россию, а затем в губернии нынешней Украины. Судя по всему, Коба опасался захвата Эстонии немцами и надеялся диверсифицировать активы. Так или иначе, революция застала предпринимателя в России. Вместе с «белыми» силами он отступал до самого Крыма, в котором он и встретил вести о победе эстонцев в Освободительной войне и заключении мира с большевиками. Вслед за документом военного беженца Коба в 1920 году подал на оптацию – возвращение на родину и переход в эстонское гражданство из утратившего актуальность российского.
Не хотел жить на зарплату
По возвращении в Эстонию предприниматель продолжил заниматься девелопментом, а также богатеть на ипотечных долгах. Хозяева домов в возникших благодаря нему новых районах продолжали выплачивать кредиты в его карман и в республиканские времена.
Кроме того, он стал постоянным участником Союза домовладельцев, в котором много лет входил в правление, в состав объединения страховщиков, а также участвовал в заседаниях городских комиссий по землеустройству в качестве знатока таллиннской планировки и застройки. При этом, в отличие от других дельцов, он категорически отказывался занимать официальные посты в государственных органах.
«Если спросить Коба, почему он сам никогда не хотел занять высокий пост руководителя городских дел, ответ у него только один:
“До сих пор я сам умел зарабатывать себе деньги. В жалованье я не нуждался!“
Возможно, так оно и есть. Найдутся люди, которые подтвердят, что Коба – один из самых состоятельных людей Таллинна».
«В жаловании я не нуждаюсь»
Esmaspäev, 1939 год
Последним крупным проектом Коба в Таллинне стало строительство новой бумажной фабрики на улице Копли, недалеко от завода Крулля. Разрешение на ее строительство он получил еще в 1934 году, когда приобрел у другого обанкротившегося предприятия ценное оборудование для изготовления бумаги. Эта стройка стала самой неудачной в карьере Коба – газеты пестрели десятками сообщений о травмах, которые рабочие раз за разом получали на возведении предприятия. Только в сентябре 1937 года предприятие на 25 рабочих при одном двигателе внутреннего сгорания и одном электрогенераторе было наконец готово.
Кроме бумажной фабрики известно о принадлежавшем Коба лесопильном заводике около станции Лиллекюла и даже о планах по строительству собственной частной теплоэлектростанции. На 1939 год Альберт-Фердинанд считался одним из богатейших людей Таллинна. Но над Эстонией собирались тучи, угроза красной оккупации становилась все более очевидной. Последний год первой независимости предприниматель провел в разъездах, в том числе он посещал столицу Третьего рейха, возможно, размышляя над «репатриацией». Последнее достоверное сообщение о нем – отметка о визите в Хельсинки в марте 1939 года.
На улице Пебра, бывшей Ольгинской. Ее Альберт Коба назвал в 1910 году в честь своей сестры.
  • На улице Пебра, бывшей Ольгинской. Ее Альберт Коба назвал в 1910 году в честь своей сестры.
  • Foto: Алексей Шишкин
Вслед за этим след бизнесмена теряется. Есть предположение, что Коба скончался в Германии или во Франции в 1944 году, но по-настоящему достоверных сведений о последних годах богача нет. Законных наследников у предпринимателя тоже не было. Одно из самых значительных состояний первой эстонской эпохи кануло в тумане разгорающейся Второй мировой войны.
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