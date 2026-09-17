Назад Вазу для Сталина пришлось искать на «кладбище»: как хрупкий бизнес Йоханнеса Лорупа стал эталоном качества эстонского стекла Только недавно кончилась Вторая мировая война, в Таллинн снова пришла советская власть. Стекольный завод «Tarbeklaas» получил ответственное задание – изготовить торжественную вазу с лозунгом в честь главы государства Иосифа Сталина. Увы, послевоенная разруха и дефицит материалов не позволяли изготовить новое изделие нужного качества. Художник Раймунд Аллинг нашел выход, но для этого ему пришлось отправиться на «кладбище Лорупа».

Этим мрачноватым термином назывался чердак стекольного завода в Копли. Прежний хозяин предприятия, инженер и предприниматель Йоханнес Лоруп был строг в вопросах качества. Стоило работникам допустить малейшую оплошность, и изделие отправлялось на «кладбище» – даже небольшой пузырек или трещина считались неприемлемыми.

Аллинг вспомнил, что еще до войны завод пробовал изготовить чашу для президента Константина Пятса, но заготовку Лоруп забраковал, и она отправилась на чердак предприятия. И вот теперь чаша с «кладбища» выручила предприятие. В условиях, когда высококачественное сырье с запада перестало поступать, многие прежние мастера исчезли, а формы для художественных изделий износились, даже прежний эстонский «брак» вполне годился на подношения Москве.

Самый умный в деревне

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Йоханнес Лоруп появился на свет на хуторе Ою в Вильяндимаа, неподалеку от озера Выртсъярв в дождливом ноябре 1901 года. Уже его отец Яан Лоруп был местным предпринимателем, владельцем нескольких ферм. В 1917 году Лоруп-старший вместе с еще несколькими состоятельными соседями выкупил часть мызы Выйзику и стал помещиком. Пока отец укреплял состояние, Йоханнес Лоруп поучаствовал в Освободительной войне в составе школьного батальона Вильянди, а затем поступил на химическое отделение Тартуского университета. Год спустя он перевелся в политехнический институт в Данциге, нынешнем Гданьске, где на немецком языке изучал машиностроение. Ключевой частью мызы Выйзику был стекольный завод в деревне Мелески к северу от Выртсъярва. Эстонские фермеры, сделавшиеся теперь усадебными хозяевами, выделили его в отдельное паевое товарищество, но не смогли наладить успешное производство. Сказывалось изношенное оборудование, установленное прежними хозяевами еще в конце XIX столетия, низкий послевоенный спрос, а главное, нехватка кадров – никто из фермеров толком не понимал, как развивать стекольное предприятие. Тогда пайщики приняли неожиданное решение. Они решили отдать управление младшему сыну одного из совладельцев, недоучившемуся студенту Йоханнесу Лорупу. Тот, будучи за границей, заинтересовался стекольным делом и успел поездить по заводам Германии и Чехии в поисках практического опыта. И все-таки идея поставить во главе завода 23-летнего паренька без практического опыта управления и законченного образования была авантюрной. Но альтернативой служила продажа предприятия или банкротство – и старшее поколение предпринимателей решило рискнуть. Юношу призвали вернуться домой, в Вильяндимаа. 9 сентября 1924 года молодой Йоханнес Лоруп подписал договор об аренде стекольного завода Мелески, обзавелся почтенным обращением «директор Лоруп» и принялся за работу. Первый успех, первый крах и семейная трагедия Для начала Лоруп в кредит закупил за границей новые станки – помогли связи, завязанные в Данциге. Вопрос нехватки специалистов молодой промышленник решил, открыв при заводе практические курсы для мастеров-эстонцев. Это был прорыв для всей отрасли. Хотя стекольные заводы работали в Эстонии еще с середины XVII столетия, мастера на них традиционно говорили и передавали молодежи секреты производства на немецком. У Лорупа же недавние крестьяне могли бесплатно и на родном языке получить профессию, а затем – должность на уже знакомом предприятии. Как ветеран Освободительной войны Йоханнес Лоруп имел выход на высокопоставленных бывших сослуживцев. Многие выходцы из школьных батальонов Тарту и Вильянди сделали в 1920-х блестящую карьеру, составив новую элиту молодой республики, молодую, образованную и патриотичную. Лоруп сумел добиться выгодных государственных заказов на стекло. Среди тех, кто помог ему завести связи в Таллинне, был и старший брат Яан, тоже талантливый технолог и управленец, главный инженер Государственных железнодорожных мастерских (теперешний городок Теллискиви). Ключевым продуктом завода было строительное листовое стекло, а также банки и бутылки для эстонской пищевой промышленности. Казалось, дела идут отлично. Число рабочих у Лорупа к концу 1920-х годов уже перевалило за сотню. Но над мировой экономикой уже сгущались тучи. Банки выдали слишком много необеспеченных кредитов, заводы – производили больше продукции, чем потребитель мог приобрести, а на биржах образовался необеспеченный пузырь. 24 октября 1929 года обрушилась биржа в США – начиналась «Великая депрессия», вскоре добравшаяся и до Северной Европы. Ее последствия сказались и на заводе в лесах у озера Выртсъярв. В начале 1930-х годов эстонские пищевики сократили выпуск, вслед за этим упал и спрос на стеклянную упаковку. Лоруп был вынужден увольнять рабочих – к лету 1933 года из 200 рабочих на заводе осталось всего 90. Горячие новости ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок «Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела KM С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров

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Стало ясно, что себестоимость стекла в Мелески слишком высока. Расположенный в глуши заводик был вынужден слишком дорого платить за доставку сырья и готовой продукции на рынки. И Лоруп принял трудное решение – расторгнуть контракт с отцом и его коллегами и открыть новый завод в Таллинне. 29 июля 1933 года газеты объявили о переезде Лорупа-младшего, а уже на следующий день – 30 июля запестрели новыми печальными сообщениями с той же фамилией, но уже в траурной рамке. Отец промышленника, Яан Лоруп-старший разбился в аварии между Тарту и Вильянди, его автомобиль столкнулся с груженой сеном телегой.

Больше в Вильяндимаа Йоханнеса ничего не держало.

Конфликт с прежними партнерами

Расставание Лорупа с бывшими партнерами, среди которых теперь уже не было его отца, не было гладким. Объясняя переезд в Таллинн, предприниматель в частности заявлял: «Работая в качестве арендатора стекольного завода Мелески, мы не имели возможности снабжать уважаемых потребителей нашей продукции стеклянными изделиями высокого качества».

Это вызвало гневную отповедь арендодателей, которые теперь стали конкурентами Лорупа. Акционерное общество Рыйка-Мелески обвинило молодого промышленника в недобросовестной конкуренции, а также в искажении сведений о конкурентоспособности предприятия.

«Было бы излишним перечислять причины и обстоятельства, по которым господин Йоханнес Лоруп не производил и не поставлял потребителям стеклянные изделия высокого качества. Однако, чтобы предотвратить ошибочные представления и защитить доброе имя нашего предприятия, мы считаем необходимым уточнить: меньше всего это зависело от самого завода, – говорилось в сообщении фирмы. – Если господин Йоханнес Лоруп, будучи арендатором Мелеского завода, не хотел или не мог производить высококачественные стеклянные изделия, как он сам публично утверждает в своих объявлениях, то это могло зависеть только от него самого. Господин Лоруп должен прекрасно это понимать».

Версия о недобросовестной конкуренции не кажется совсем неправдоподобной. Йоханнес Лоруп действительно не брезговал жесткими методами борьбы за рынок. Исследовательница Анне Рууссаар, готовившая выставку о промышленнике в Историческом музее Эстонии в 2007 году, указывает, что он сделал все, чтобы обанкротить конкурирующие предприятия в Вяндра и Эйдапере, демпингуя на крупных заказах. В Тарту Лоруп сначала сотрудничал со стекольным заводом Кодасова, а потом добился закрытия предприятия, пожаловавшись на недостатки пожарной безопасности у партнера-конкурента.

К концу 1930-х годов Лоруп заключил с производителями Южной Эстонии, в том числе заводом Мелески, картельный сговор, фактически поделив местный рынок стекла на собственных условиях. «Вся стекольная промышленность Эстонии находилась под контролем Лорупа», – писала Анне Рууссаар.

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Готов занять весь рынок

В новый завод в Таллинне, запущенный в 1934 году, Лоруп инвестировал собственные средства, заработанные еще в Южной Эстонии, а также деньги инвестора – совладельцем предприятия стал предприниматель Август Пускар, бывший председатель правления фабрики в Мелески. Кроме стекла, у Пускара и его семьи, влиятельного военного и бизнес-клана республики, были интересы в кондитерском деле, международной торговле, автомобильной отрасли и сельском хозяйстве.

Вместе Пускар и Лоруп арендовали огромный пустой цех разоренного судостроительного завода Беккера в Копли. Проблема с транспортом была решена раз и навсегда: буквально у стен цеха находилась железнодорожная товарная станция. Недостатка в рабочей силе тоже не было: часть рабочих Йоханнес Лоруп перевез в Таллинн из Мелески, кроме того, он забрал с предприятия и некоторые купленные им станки. Новое предприятие получило название «Стекольное и хрустальное производство Йоханнеса Лорупа».

«Среди крупнейших предприятий по производству стеклянных изделий – стекольный завод Й. Лорупа, где работают около 200 рабочих. Это предприятие совершенно новое по своему оборудованию. Благодаря машинам, отвечающим требованиям современной техники, оно при необходимости способно снабжать до 100 процентов внутреннего рынка», – хвалил самого себя Лоруп со страниц еженедельника Eesti nädal осенью 1934 года.

Сначала завод в Таллинне, как и прежде, выпускал главным образом простое листовое стекло, бутылки и технические изделия. Но в 1935 году здесь открылся отдел тонкой шлифовки, а с 1937-го началось производство хрусталя – графинов, бокалов, ваз и туалетных наборов.

Изделия стекольной фабрики Йоханнеса Лорупа

К 1937 году на предприятии работали около 400 человек, а через пару лет число рабочих достигло 500. Вышедшие в 1939 году каталоги простой стеклянной посуды, полухрусталя (то есть тонко обработанного «под хрусталь» стекла) и хрусталя содержали более тысячи наименований. В марте 1940 года у предприятия появился собственный фирменный магазин в центре Таллинна, на площади Вабадузе, 7. Имя Лорупа стало ассоциироваться не только с промышленным масштабом, но и с качеством и современным дизайном.

Хрупкий бизнес

Последним контрактом Лорупа стал размещенный в январе 1940 года заказ Советского Союза на изготовление 1,6 млн бутылок для игристого вина. Но исполнить его целиком промышленник не успел. Летом того же года завод в Копли был национализирован. Еще на год ему позволили остаться на предприятии в качестве технического директора – на этом настояли рабочие предприятия, у многих из которых с директором сложились добрые отношения еще со времен завода в Мелески.

Но даже заступничество сотрудников не уберегло Лорупа во время очередной волны репрессий. 14 июня 1941 года Йоханнес Лоруп был арестован НКВД в своей таллиннской квартире на улице Рауа, 49-2 и депортирован в Россию. 8 июля 1942 года особое совещание приговорило его к ссылке на поселение с полной конфискацией имущества – мягкий по меркам эпохи приговор. Но до освобождения промышленник не дожил – он скончался в лагере Севураллаг 6 мая 1943 года. Семье предпринимателя повезло больше. Его супруга Вероника Лоруп, урожденная Шеффель, и сын Хейно успели выехать из Эстонии по программе переселения балтийских немцев.

После национализации завод «Johannes Lorup» был переименован в «Tarbeklaas». По иронии судьбы советские хозяева объединили его с бывшим заводом Лорупа в Мелески, который он сперва спасал, а потом топил.