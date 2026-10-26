Merko подала в суд на мэрию Вильнюса из-за договора на строительство инфраструктуры

В Риге новую квартиру можно купить дешевле, чем в Таллинне – квартиру среднего класса на вторичном рынке. При этом строительство обходится там почти столько же, сколько в Эстонии, а застройщики уверяют, что не зарабатывают на эстонцах чрезмерно высокую прибыль. Откуда же возникает такая разница?
Если прошлой осенью Merko приобрела часть добывающего бизнеса KMG, то теперь Merko Ehitus Eesti намерена купить производителя известнякового щебня Väo Paas, следует из уведомления о концентрации, поданного в Департамент конкуренции.
Merko и BLRT Grupp построят в Ноблесснере прямо у причала еще четыре многоквартирных дома, из-за чего Iglupark придется покинуть это место, однако у компании есть планы по расширению как в Эстонии, так и за рубежом.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.