Merko подала в суд на мэрию Вильнюса из-за договора на строительство инфраструктуры

В Риге новую квартиру можно купить дешевле, чем в Таллинне – квартиру среднего класса на вторичном рынке. При этом строительство обходится там почти столько же, сколько в Эстонии, а застройщики уверяют, что не зарабатывают на эстонцах чрезмерно высокую прибыль. Откуда же возникает такая разница?