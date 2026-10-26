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Merko подала в суд на мэрию Вильнюса из-за договора на строительство инфраструктуры

Литовская UAB Merko Būstas, входящая в группу биржевой компании Merko Ehitus, подала в суд на мэрию Вильнюса из-за договора о развитии инфраструктуры.
В квартале Vilnelės skverai в Вильнюсе планируется построить в общей сложности 26 зданий на 1106 квартир. Строительство началось в 2020 году.
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