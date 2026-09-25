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Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома

Merko и BLRT Grupp построят в Ноблесснере прямо у причала еще четыре многоквартирных дома, из-за чего Iglupark придется покинуть это место, однако у компании есть планы по расширению как в Эстонии, так и за рубежом.
Merko Kodud и BLRT Grupp уже построили в Ноблесснере десять домов, еще один будет завершен к концу года. Еще четыре здания пока находятся на стадии проектирования – их построят на месте нынешнего Iglupark, который в конце года свернет работу в Ноблесснере.
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