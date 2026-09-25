Iglupark сворачивает работу в Ноблесснере, Merko и BLRT построят на его месте четыре дома
Merko и BLRT Grupp построят в Ноблесснере прямо у причала еще четыре многоквартирных дома, из-за чего Iglupark придется покинуть это место, однако у компании есть планы по расширению как в Эстонии, так и за рубежом.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.