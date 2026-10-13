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Merko выкупает карьеры у немецких собственников

Если прошлой осенью Merko приобрела часть добывающего бизнеса KMG, то теперь Merko Ehitus Eesti намерена купить производителя известнякового щебня Väo Paas, следует из уведомления о концентрации, поданного в Департамент конкуренции.
Merko планирует приобрести Väo Paas, которая в основном занимается производством и продажей известнякового щебня. На фото глава концерна Иво Волков.
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