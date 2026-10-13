Merko выкупает карьеры у немецких собственников

Если прошлой осенью Merko приобрела часть добывающего бизнеса KMG, то теперь Merko Ehitus Eesti намерена купить производителя известнякового щебня Väo Paas, следует из уведомления о концентрации, поданного в Департамент конкуренции.
Геологическая служба Эстонии сообщила общественности, что добыча фосфоритов не состоится, но в то же время она недовольна общей планировкой Раквереской волости, который, по ее мнению, ухудшает сохранность месторождений как пригодных для разработки.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.