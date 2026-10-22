Эстонцы увели у латвийцев рынок недвижимости Риги. «Для латвийца проект от эстонского девелопера уже знак качества»

Группа компаний Merko, возглавляемая Иво Волковым, работает в Латвии почти 30 лет.
Foto: Лийз Трейманн
В последние годы возникло ощущение, что у каждого эстонского застройщика есть проект в Риге. В журнале airBaltic на борту самолета размещена реклама компании Merko Majas, над Ригой развеваются большие баннеры Invego, а на конференции Colliers по развитию недвижимости латвийцы присудили компании Kaamos звание лучшего застройщика года. Согласно обзору рынка от Colliers, в 2024 и 2025 годах эстонские застройщики продали в Риге и прилегающих к ней муниципалитетах новых квартир на общую сумму более 100 миллионов евро, что составило пятую часть всего объема рынка Риги.
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