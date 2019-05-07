Права беременных и родителей маленьких детей, а также обязанности работодателя

В любом трудовом коллективе случается, что какая-нибудь сотрудница уходит в декрет или вакансию занимает родитель, воспитывающий ребёнка младше трёх лет. В таком случае беременная сотрудница или любой из родителей, воспитывающий маленького ребёнка, и работодатель должны согласовать условия работы, которые будут удовлетворять обе стороны. Для этого нужно как можно раньше известить о своих обстоятельствах другую сторону.

Pregnant entrepreneur working at home Фото: Antonio Guillen Fernández

Своевременное извещение предотвращает потенциальные споры и даёт работодателю достаточно времени на то, чтобы найти работнику замену и при необходимости обучить нового сотрудника.