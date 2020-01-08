STEP приглашает поддержать проблемную молодёжь

Социальная программа STEP – это посредник между молодёжью и работодателями. По замыслу программы, работодатель получает мотивированного работника, а молодой человек – трудовой опыт и реальные деньги. Команда STEP приглашает к сотрудничеству работодателей, менторов, спонсоров и всех, кто готов поддержать молодых людей.

По словам координатора программы STEP Татьяны Лавровой, пилотный проект в Эстонии действует пока только в Харьюмаа.

STEP отличается от Кассы по безработице и частных агентств по трудоустройству – молодёжь здесь не простая, а с правонарушениями в прошлом.