Как реагировать, если руководство или сотрудники обворовывают компанию?

«У акционера эстонской компании возникло подозрение, что член правления украл у фирмы товары на несколько миллионов долларов. Он пригласил руководителя на встречу за границу и потребовал объяснений. Во время перерыва тот сбежал обратно в Таллинн, где расторг все трудовые договоры, продал автомобили компании родственникам и перевёл несколько миллионов со счетов компании в свои офшоры. Когда мы добрались до офиса компании, всё было уничтожено, включая документы и данные с компьютеров», - рассказывают Полина Черняк и Альберт Линнтам из адвокатского бюро Sorainen. Юристы делятся советами, как надо поступить, если у вас возникло подозрение, что сотрудник или руководитель обворовывают компанию.
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