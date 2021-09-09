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    Как реагировать, если руководство или сотрудники обворовывают компанию?

    «У акционера эстонской компании возникло подозрение, что член правления украл у фирмы товары на несколько миллионов долларов. Он пригласил руководителя на встречу за границу и потребовал объяснений. Во время перерыва тот сбежал обратно в Таллинн, где расторг все трудовые договоры, продал автомобили компании родственникам и перевёл несколько миллионов со счетов компании в свои офшоры. Когда мы добрались до офиса компании, всё было уничтожено, включая документы и данные с компьютеров», - рассказывают Полина Черняк и Альберт Линнтам из адвокатского бюро Sorainen. Юристы делятся советами, как надо поступить, если у вас возникло подозрение, что сотрудник или руководитель обворовывают компанию.

    Юрист Полина Черняк и присяжный адвокат Альберт Линнтам из адвокатского бюро Sorainen делятся советами, как поступить, если у вас возникло подозрение, что сотрудник или руководитель обворовывают компанию.
    В последнее время участились судебные споры, связанные с воровством крупных сумм из эстонских фирм - от нескольких тысяч до миллионов евро. При этом деньги получают не взломщики и хакеры, а директоры, бухгалтеры, юристы или другие члены руководства самой компании.
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