Подсказка

dv.ee

24 января 2022 в 9:15 Поделиться:









Имеет ли работник право ознакомиться с результатом анализа рисков?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: В последнее время в СМИ часто рассказывают о том, что работодатель должен организовать проведение анализа рисков рабочей среды и ознакомить работников с полученными результатами. Я обсуждал это с коллегами, но мы ничего ни о каком анализе рисков не знаем. Каким образом мы могли бы узнать, проводил ли наш работодатель анализ рисков и какие были получены результаты?

Отвечает консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла: Работодатель должен составить отчет о проведенном анализе рисков рабочей среды и ознакомить с ним работников. Работник должен быть ознакомлен с результатами оценки рисков рабочей среды, а также с теми факторами опасности, с которыми он может столкнуться. Работник также должен знать о том, какие риски для здоровья имеются на рабочем месте, и что работодатель планирует предпринять, чтобы избежать причинения вреда здоровью. С результатами анализа рисков следует обязательно ознакомиться, так как это позволит работнику самостоятельно предпринять меры по защите своего здоровья. Например, если работник не знает о том, что на работе он имеет дело c опасными химикатами, он не может защитить себя от нанесения ущерба здоровью.