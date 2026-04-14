Михал допустил принятие дополнительного бюджета и призвал к экономии

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) заявил в эфире Vikerraadio, что в этом году возможно принятие дополнительного бюджета — как положительного, так и отрицательного, в зависимости от ситуации.
«Дополнительный бюджет в этом году может быть составлен. Никто этого не исключал и не обещал. Все зависит от ситуации, посмотрим», — сказал
он, добавив, что изменения могут быть внесены весной или осенью. По его словам, такой бюджет может быть и позитивным, однако в любом случае расходы в следующем году необходимо сократить на 4,5%.
Михал подчеркнул, что прогнозировать экономическую ситуацию сложно, однако привел примеры последних лет: в 2024 году дефицит оказался ниже ожидаемого — около 1,7% вместо почти 3%, что позволило сэкономить 600 миллионов евро. В 2025 году также удалось достичь лучшего результата, сэкономив до 900 миллионов. По его словам, и в этом году есть основания рассчитывать на экономию, а задача правительства — обеспечить это и в дальнейшем.
Премьер отметил, что рассматривается бюджетно-нейтральный дополнительный бюджет, который не изменит общий баланс. При этом решения пока не приняты, однако правительство оставляет за собой возможность корректировать расходы и при необходимости продолжать их сокращение.
