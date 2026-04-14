Назад 14.04.26, 18:00 Привлекший почти миллион евро эстонский стартап завершает деятельность Стартап Esgrid, разрабатывавший ESG-платформу, закрывается после двух попыток сменить направление и неудавшейся продажи компании.

Основатели Esgrid (слева направо): Отт Ильвес, Евгений Богатырев, Катрин Изотамм и Оксана Толмачева.

Закрытие Esgrid не вызывает у совладельца Отта Ильвеса сильных эмоций. «Не могу сказать, что я очень сентиментальный человек в таких вопросах, – признал он. – Я считаю, что миссия, с которой мы начинали, была правильной, и я верю в нее до сих пор».