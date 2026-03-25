Назад KM 25.03.26, 15:00 Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание Forus Takso – старейшая и крупнейшая таксомоторная компания Эстонии, предлагающая как современные услуги через приложение, так и классический сервис такси. Для корпоративных клиентов работает персональный менеджер, который помогает решать любые вопросы и обеспечивает индивидуальный подход. А для всех желающих круглосуточно доступен телефонный диспетчер – живой человек, который следит за тем, чтобы такси прибыло точно в нужное место и в нужное время.

Глава Forus Takso Тийт Изоп

Foto: Forus

«Наша сильная сторона – качественное обслуживание клиентов и гибкие решения, которые крупнейшая компания на рынке такси-приложений Bolt предложить не может», – говорит глава Forus Takso Тийт Изоп.

Для корпоративного клиента – персональное решение

Потребности компаний в организации перевозок различаются, и нередко даже внутри одной фирмы требуется сразу несколько разных решений. Например, нужно отвезти сотрудников домой после поздней смены или организовать трансфер иностранных гостей в аэропорт так, чтобы счет за поездку напрямую поступал в бухгалтерию. В то же время есть и руководители компаний, которые хотят заказать такси утром одним телефонным звонком и быть уверенными, что водитель не отменит этот заказ в приложении.

Приложение не решает все эти задачи. Нужен и человек, который при необходимости сможет помочь и дать совет. «Менеджер по работе с корпоративными клиентами Forus Takso – это не просто человек, подписывающий договор. Он помогает продумать потребности клиента, выстроить структуру аккаунта и при изменении ситуации адаптировать решение. Среда самообслуживания такси-приложения не предоставляет компаниям такой клиентской поддержки и оперативной помощи в решении транспортных вопросов», – сказал он.

Для корпоративных клиентов Forus Takso предлагает гибкие платежные решения: разовые платежные карты для организаций с большим числом сотрудников, ежемесячные карты для регулярных поездок, а также гибридные договоры, которые объединяют заказы через приложение и классический вызов такси. «У нас есть клиенты, которые вообще не хотят пользоваться приложением, и есть те, кто предпочитает исключительно его. И тем, и другим мы находим подходящее решение – в рамках одного и того же договора», – отметил Изоп.

Диспетчер гарантирует, что такси будет на месте

Диспетчеры Forus Takso работают круглосуточно по номеру 1200, и ежедневно через этот канал оформляется около тысячи заказов. Их работа не ограничивается приемом звонков – диспетчеры также контролируют выполнение каждого предварительного заказа, чтобы в нужное время и в нужном месте была подана подходящая машина. Особенно это важно ранним утром, когда одновременно может быть до сотни заказов на конкретное время – в такие моменты система должна работать безупречно.

Каждый пассажир важен

Хорошее обслуживание клиентов не заканчивается настройкой корпоративного аккаунта. Для Forus Takso все строится на принципе: услуга должна подстраиваться под человека, а не человек – под услугу.

Например, родители почти каждый день доверяют Forus Takso своих детей, чтобы те безопасно добирались до школы и тренировок. Во всех автомобилях Forus Takso детское сиденье-бустер всегда предоставляется бесплатно. «Наши водители прошли проверку биографии, они надежны и говорят по-эстонски. Если во время поездки возникнет неожиданная ситуация или проблемы со здоровьем, четкое и прямое общение имеет критическое значение. Приложение здесь не поможет. Родитель должен иметь возможность поговорить с водителем, а ребенок должен чувствовать себя в безопасности», – сказал Изоп.

Forus Takso также оказывает в Таллинне услуги социального транспорта, и почти все водители прошли обучение по обслуживанию людей с особыми потребностями. В автопарке есть автомобили, приспособленные для перевозки людей в инвалидных колясках, а поездки с собаками-поводырями и домашними животными – это обычная практика, а не исключение, и тоже без дополнительной платы.

Приложение расширяет свободу выбора

Все эти возможности доступны и в приложении Forus. Клиент может выбрать водителя по фотографии и знанию языка. Также можно заказать разные типы автомобилей – будь то электромобиль, представительский автомобиль, городской внедорожник, минивэн для большой компании или машина, подходящая для перевозки домашнего питомца. При этом все автомобили – новые, безопасные и экологичные.

Кроме того, в приложении Forus есть опция Deal, которая позволяет предложить водителю такси подходящую цену за поездку. Это особенно полезно в часы пик, когда спрос высок, а цены меняются.

«Наше приложение развивается на основе обратной связи от сообщества. Это не платформа, где условия просто навязываются сверху, а инструмент, который дает клиенту больше свободы выбора, а не меньше», – сказал Изоп. Чем разнообразнее потребности, тем важнее гибкость сервиса.