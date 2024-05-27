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dv.ee

27 мая 2024 в 14:19









Важное изменение: во время длительного больничного можно будет работать без потери дохода

Работа с адаптированными условиями может начинаться с 61-го дня листа нетрудоспособности по болезни. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Вступила в силу поправка к закону, которая позволяет работникам, находящимся на листе нетрудоспособности по болезни более двух месяцев, вернуться на работу либо на неполный рабочий день, либо выполнять более легкие задачи и получать при этом зарплату, которую они имели до начала болезни.

Изменение коснется листов нетрудоспособности по болезни, выданных с 15 мая 2024 года.