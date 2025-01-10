На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога

Тревога, вызванная введением автоналога, сменилась принятием. Все будет, хотя пока и не в пользу «экологии», как можно условно назвать аргументы о вреде старых машин, выбросах CO 2 и другие упражнения в политкорректности. Куда важнее оказалось навести порядок в регистрах и просто выскрести денег не мытьем, так катаньем. Причем буквально, потому что кататься народ все равно будет, ведь на основной территории Эстонии без машины жить невозможно, пишет обозреватель Ян Левченко.