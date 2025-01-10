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  • 10.01.25, 10:55

На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога

В личном кабинете Налогово-таможенного департамента теперь можно узнать сумму нового налога на транспортные средства, который вступил в силу в этом году, а также оплатить его.
Налог на автомобиль состоит из двух частей – ежегодного налога и регистрационного сбора.
  • Налог на автомобиль состоит из двух частей – ежегодного налога и регистрационного сбора. Foto: Andras Kralla
Налогово-таможенный департамент выдает уведомление о налоге на транспортное средство лицу, которое по состоянию на 1 января является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства.
Уведомление будет выдано не позднее 15 февраля через электронную систему услуг. В системе также будет доступен расчет налога. Налог на транспортное средство необходимо оплачивать в течение года двумя частями: половину суммы – до 15 июня, а оставшуюся часть – до 15 декабря. По желанию всю сумму можно уплатить единовременно до 15 июня.
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