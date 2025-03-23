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  • 23.03.25, 16:18

Три фактора, которые могут помешать продаже вторичной недвижимости

Консультант 1Partner Kinnisvara Алар Воогла назвал три основные проблемы, которые возникают при продаже недвижимости, и которые часто становятся препятствием для успешного завершения сделки: скрытые дефекты, недостаточно полная документация и неправильная оценка.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
Скрытый дефект – это дефект, о котором продавец знал, или должен был знать. Если такая проблема обнаруживается только после заключения сделки, это может привести к спорам между покупателем и продавцом, которые, как правило, решаются в судебном порядке. По словам Воогла, наиболее распространёнными скрытыми дефектами являются строительно-технические, юридические, экономические или экологические проблемы. Чтобы избежать подобных трений он рекомендует заказать оценку недвижимости перед продажей, а также предварительно поинтересоваться районом.
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