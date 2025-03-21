В 2024 году жилье подорожало на 6,1%. Экономист: недвижимость остается слишком дорогой
По данным Департамента статистики, в 2024 году индекс цен на жилье повысился по сравнению со средним показателем 2023 года на 6,1%. В четвертом квартале 2024 года индекс поднялся на 3,6% по сравнению с тем же кварталом 2023 года, однако по сравнению с третьим кварталом 2024 года снизился на 0,7%.
Ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея отметил, что за четыре квартала 2024 года индекс цен на жилье повысился в среднем на 6,1%: «В прошлом году цены на квартиры выросли на 6,1%, цены на дома – на 6,2%».
В четвертом квартале прошлого года индекс цен на жилье повысился по сравнению с четвертым кварталом 2023 года на 3,6%. Цены на квартиры выросли на 2,1%, цены на дома – на 7,5%.
«В сравнении с прошлым кварталом индекс снижается второй квартал подряд. Цены на квартиры в четвертом квартале снизились по сравнению с третьим кварталом 2024 года на 1,3%, цены на дома выросли на 0,9%», – пояснил Умблея.
Денежный объем сделок в четвертом квартале 2024 года был больше, чем в третьем квартале, и больше, чем в четвертом квартале 2023 года.
Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.
В 2024 году индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, повысился по сравнению со средним показателем 2023 года на 4,2%.
В четвертом квартале 2024 года индекс поднялся на 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, однако по сравнению с третьим кварталом снизился на 1,8%.
Уусюкла: недвижимость по-прежнему остается слишком дорогой
«Цены на недвижимость в 2021 и 2022 годах резко подскочили вверх. Этот рост был выше, чем рост потребительских цен, а также выше роста заработной платы. Поскольку люди опасались обесценивания денег и процентные ставки были низкими, с рынка быстро скупалось все, что было доступно. Цены на недвижимость по сравнению с четвертым кварталом 2019 года выросли на целых 63,4 процента. Соотношение стоимости недвижимости и зарплаты увеличилось на 25%, Euribor вырос с нуля до 4,1 процента», – отметил главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
По его словам, покупательская способность уменьшилась больше чем на одну комнату в квартире: поэтому стали покупать квартиры меньшего размера и расположенные дальше от центра города.
«Цены на строительство также не росли пропорционально ценам на недвижимость. Хотя качество новых квартир и домов выше, чем раньше, появились экологические требования и добавилось удобств, это не объясняет роста цен. Для жителей Эстонии недвижимость по-прежнему очень дорогая», – добавил экономист.
Уускюла отметил, что уже пару лет происходит адаптация к новому уровню цен.
«Хотя в этом году зарплаты растут и покупательная способность в отношении недвижимости улучшается, недвижимость по-прежнему остается дорогой, и адаптация после резкого роста цен продолжается. Наиболее здоровым вариантом для экономики Эстонии было бы небольшое снижение цен, но в течение года скорее ожидается ползущий рост цен на фоне активизирующегося рынка, который явно отстанет от роста зарплат», – заключил экономист.
«Наибольший вызов для Эстонии – это предложение доступной и качественной недвижимости, где обеспечена полноценная жизненная среда. Для этого нужны совместные усилия государства, местных самоуправлений, предпринимателей и покупателей», – подчеркнул он.
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В текст оригинальной статьи внесены изменения 04.03.2025
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