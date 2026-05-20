Назад TULETORN BREWING OÜ

21.05.26, 06:00 Ванильный борщ и пиво со вкусом «Павловой»: семейная панк-пивоварня в Копли расширяется без кредитов и инвесторов В апреле пивоварня Tuletorn открыла в творческом городке Põhjala новый тапрум (пивной бар при пивоварне, от английского tap room — «комната с кранами»), стенка в стенку с популярной пекарней Karja Sai. Семейная фирма получила от администрации квартала предложение и быстро за него ухватилась. Хотя мест для посетителей хватало и в прежнем помещении, спонтанный переезд дал производству пространство для роста.

«В марте 2023 года пивной мир был потрясен, когда 35-летний уроженец Шотландии Крис Пилкингтон, отвечавший за пивоварение Põhjala почти с момента основания компании, объявил об уходе», — так писало финское издание AVEC о Пилкингтоне в момент смены карьерного курса. Ставка на собственную пивоварню совместную с супругой Кристиной оказалась успешной.

Foto: Liis Treimann

Эстонско-шотландская семья Пилкингтонов учредила фирму Tuletorn brewing OÜ перед Рождеством 2022 года. Пара познакомилась, когда оба работали на пивоварне Põhjala, так что свела их общая страсть к пенному. Кристина, уроженка Эстонии, которой принадлежит 51% Tuletorn, - по образованию учительница рисования. Много лет она работала как художник и дизайнер и даже изготавливала витражи. Ее знакомое многим произведение — декоративные сковородки на стенах блинной Kompressor в Старом Таллинне. «Это было уже очень давно», — смеется Кристина.

Пивоварня и творческий квартал Põhjala напрямую не связаны. Хотя оба бренда работают в Пыхья-Таллинне, творческий квартал существует в Копли, на территории бывшего завода резиновых изделий, а пивоварня - на бывшем судостроительном заводе Noblessner. Юридически тезки тоже независимы друг от друга. Кварталом управляет MTÜ Põhjala tehas, а пивоварней AS Põhjala Brewing

Ее муж Крис впервые приехал в Эстонию в 2013 году из Шотландии. Он — профессиональный пивовар со стажем. Выпустившись из университета, он работал на крупной пивоварне BrewDog в Абердине. «Моими первыми контактами в Эстонии стали парни, приехавшие на BrewDog, чтоб научиться варить пиво. Со временем именно они основали Põhjala, — объясняет он. — Мы гуляли вместе, пили вместе, и через две недели они сказали: почему бы тебе не поехать с нами и вместо удаленных консультаций не стать нашим главным пивоваром».

С замечанием, что шотландец, страстно занимающийся производством алкоголя, - это как-то слишком стереотипно, Пилкингтон соглашается: «Вот только меня все время спрашивают, почему пиво, а не виски? Мне остается признаться, что для виски у меня не хватает терпения. Пиво — это месяц, хороший виски — годы, вся жизнь».

Статья продолжается после рекламы

Никто не пробовал все сорта Кристофер Пилкингтон проработал шеф-пивоваром Põhjala около десяти лет, покинув фирму ради собственного дела — Tuletorn brewing. Ему с супругой хотелось вернуться к корням крафтового пивоварения, больше заботиться о вкусах и меньше о менеджменте десятков сотрудников и по-настоящему массовых поставок. Несмотря на то, что оба Пилкингтона покинули крупнейший эстонский крафтовый бренд, о былом работодателе они отзываются с уважением. «Наш подход может отличаться, но они те, кто в Эстонии проложил путь всем остальным», — говорит Крис. Подход Tuletorn — в постоянной смене вкусов. Сама пивоварня отметила свой третий день рождения в начале апреля, и сейчас в линейке товаров нет ни одного пива, которое Пилкингтоны варили бы с первых дней. «Только за последние два года мы сварили больше ста разных вкусов. Выходит в среднем около 50 в год. Были те клиенты, которые пробовали продегустировать все наши сорта — но пока это вроде бы никому не удалось. Все равно один-два да пропустят», — рассказывает Кристина. По ее словам, многие вкусы варятся только для пивных фестивалей или по особому поводу и в небольшом объеме — например, вскоре Крис повезет в Латвию кеги с пивом, специально сваренным к дню рождения одного из баров в Риге. «Иногда мы готовим кегу для фестиваля — она становится пробой пера. Как, например, мы свозили на фестиваль пиво, вдохновленное десертом „Павлова“. Мы посмотрели как на него реагирует публика, как оно на вкус, как пенится. И в июне выпустим уже полноценную партию в партнерстве с еще одной австралийской пивоварней», — рассказывает Кристина. Среди удивительных вкусов, сваренных на Tuletorn, пиво со вкусом пирога с ревенем, томата с беконом, эстонской сметаны и так далее. А вы слышали, что за дичь они там сварили в Копли? Пиво с ванилью и борщом!“. И люди идут, люди пробуют. «Мы готовим и продаем алкоголь. Так что рекламироваться нам не так уж просто, есть юридические ограничения, — говорит основательница Tuletorn — И самое лучшее, что можно придумать для продвижения — это слухи и сплетни. „А вы слышали, что за дичь они там сварили в Копли? Пиво с ванилью и борщом!“. И люди идут, люди пробуют. Иногда мы стараемся быть немного провокаторами, немного панками, бесить публику. Они открывают это чертово пиво со сметаной и признают, хм, это не так уж плохо». Горячие новости 18.05.26, 18:38 Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям 18.05.26, 15:23 Ikea сокращает несколько сотен сотрудников и планирует снизить цены 18.05.26, 06:00 Худшие клиенты - таллиннцы, хорошие - рижане: хозяева арендных квартир в Нарве откровенно рассказали, как устроен этот бизнес KM 11.05.26, 15:54 Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Кристина и Крис Пилкингтон на производстве Tuletorn brewing в творческом городке Põhjala.

Foto: Liis Treimann

В помещениях пивоварни есть отдельная комнатка с самыми экзотическими компонентами и вкусовыми добавками, а тестирование одного вкуса может занимать годы - как это было, например, с пивом на кокосовом молоке, пока он не устроит обоих сооснователей, добавляет Крис.

Я тот самый человек

О каких привычках пивовара шотландцу пришлось позабыть, переехав в Эстонию? Отвечая на этот вопрос, Крис не сдерживает улыбку. «Кажется, ни от чего не пришлось отказываться. Одной из лучших вещей, когда я только приехал сюда, было то, что культуры крафтового пива в стране еще не было. Так что мы строили ее с нуля. В какой-то степени, да, можно сказать, что я тот самый или один из тех людей, кто завезли крафт в Эстонию. Моя ответственность, все дурные привычки тоже мои. Пожалуйста, снимите с меня эту ношу», — за столиком новенького бара Пилкингтон почти хохочет. Тут же стойка, раскрашенная в широкие красно-белые полосы, на манер циркового шапито. «Да уж, мы те еще клоуны», — бросает Кристина.

Статья продолжается после рекламы

Она первая покинула Põhjala ради запуска собственной фирмы в 2022 году, муж присоединился к ней в 2023-м. «У нас пиво в сердце... звучит немного, как болезнь, да? На самом деле, мы сперва основали эту фирму ради того, чтоб купить старое пивоваренное оборудование наших друзей из Латвии. Мы знали это оборудование, оно хорошее, у нас были деньги, а цена была отличной — в крайнем случае мы планировали перепродать его со временем снова, — рассказывает о стартовых условиях Крис. — С одной стороны мы все время говорили себе „сейчас не лучшее время“. А оно вообще бывает, „лучшее время“? С другой, мы знали, что если переживем кризис 2022-2023-го, когда только запускались, то после — когда он сменился хотя бы неуверенным подъемом, уж точно выплывем». «И в то же время у нас появился ребенок», — добавляет Кристина драматизма стартовому моменту.

Пилкингтоны запускали пивоварню на собственные сбережения, без банковских кредитов и сторонних инвестиций — вложения составили около 290 000 евро, рассказывают они. И до сих пор производство функционирует «на свои», не привлекая финансирование.

«Я бы сказал, что сейчас мы немного недофинансированы. Мы пробовали квалифицироваться на гранты, за которыми охотятся буквально все производители пива в Эстонии, но пока это не вышло. Рассматривали также модели краудфандинга, но варианты, например, с ежемесячными предпродажами пива по подписке тоже выглядят не идеально. Опции с инвесторами мы отсекаем — если бы у нас были обязательства перед ними, необходимость регулярно отчитываться, едва ли мы смогли сослужить им хорошую службу. Нам нравиться быть самостоятельными, и даже если дела идут туго — справляться самим».

«Варить пиво в этой части света бывает трудновато»

Сейчас бизнес Tuletorn brewing состоит из тапрума, поездок на пивные фестивали и тематические мероприятия, а также оптовых поставок пива реселлерам и потребителям. В первую очередь — это не бар, а производство, настаивают Пилкингтоны. «Бар у нас есть, и я считаю, что он очень нужен и очень классный, но, например, когда в январе-феврале все бары пустуют, и никто не хочет никуда ходить и ничего пить, то у нас есть чем заняться», - говорит Кристина.

Сегодня Tuletorn поставляет пиво клиентам во всех трех балтийских странах, Финляндии, Дании, Болгарии, Словении. В этом году компания впервые организовала поставки в Нидерланды и вскоре должна выйти и на китайский рынок. Переговоры идут и с Великобританией. Экспорт в крафтовом бизнесе идет преимущественно через локальных дистрибьюторов, они закупают пробный поддон товара, предлагают его барам и магазинам, а затем смотрят на результаты и принимают решение о более крупных партиях, объясняет Кристина Пилкингтон.

Эстонское пиво знают и в Европе, и за ее пределами. Põhjala приложила к этому большие усилия. «У нас фермерская страна, и пиво очень хорошо вписывается и культурно, и географически, и в целом. Единственное, что у нас не производят солод, и у нас не растет хороший хмель, то есть это все приходится завозить, — рассказывает она — Солод мы заказываем обычно финский, бельгийский, английский, а на хмель ориентируемся австралийский, новозеландский хмель и европейский. Раньше упор был больше на американский, но теперь мы используем его меньше».

Крис указывает на производственный парадокс: зерно для пивоварения производства могут закупать в Эстонии, но из-за отсутствия солодовен его приходится отправлять в Финляндию, а затем ввозить готовый солод обратно. «Мы стараемся использовать больше собственно эстонских ингредиентов, в том числе самых диких и парадоксальных, что меня очень радует, — добавляет он — Например, вскоре до пивоварни доедет партия в 200 литров огуречного рассола с берегов Чудского озера. Хорошо, если в каждом нашем пиве будет эстонский штрих. Например, местный ревень для пива со вкусом пирожного „Бригитта“ или кофе от локальных обжарщиков Kokomo для вкуса кофе-вишня».

Статья продолжается после рекламы

«Работать в этой части света порой логистически трудновато. Мы получаем ингредиенты из разных мест, и даже внутри Эстонии порой возникают сложности, - добавляет Крис. - Вот, скажем, где-нибудь к югу возникла проблема с мостом и половина всей логистики в Эстонию от нее страдает. Бывает, что это заставляет нас менять планы по два-три раза. Иностранный покупатель радуется: „О, мы получим партию и начнем продавать ваше пиво с понедельника“, а я, зная реалии логистики, говорю: „Скорее, это случится на неделю позже“».

По словам Криса Пилкингтона, эстонское пиво не может продаваться на экспорт дешево. Маленький местный рынок, необходимость заказывать сырье небольшими партиями при не самой простой логистике по умолчанию делают его дороже.

«Доставка нашего пива людям, которые хотят его купить, уже делает его вдвое дороже того, что тот же покупатель может выпить в ближайшем ресторане. И это для меня, пожалуй, самый серьезный вызов», — констатирует пивовар.