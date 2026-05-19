Кризис в морской логистике между Эстонией и Швецией: уход судна Tallink вызвал панику среди перевозчиков

В марте Tallink сообщил о заключении долгосрочного договора о фрахтовании пассажирского судна Superfast IX для работы в Ирландии, которое обслуживало линию Палдиски – Швеция. Однако уход судна привел к серьезному хаосу на направлении Эстония – Швеция: единственное судно DFDS, выходящее из Палдиски, Sirena Seaways, на самых востребованных рейсах заполнено до отказа, и десятки грузовиков просто не попадают на борт. Tallink ищет для линии замену, но будет ли она найдена и когда появится – неизвестно.