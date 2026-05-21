Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,18%309,97
  • OMX Riga−0,4%895
  • OMX Tallinn0,19%2 105,85
  • OMX Vilnius0,07%1 438,03
  • S&P 5000,16%7 444,63
  • DOW 300,53%50 274,06
  • Nasdaq 0,07%26 288,07
  • FTSE 1000,11%10 443,47
  • Nikkei 2253,14%61 684,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,73
  • OMX Baltic0,18%309,97
  • OMX Riga−0,4%895
  • OMX Tallinn0,19%2 105,85
  • OMX Vilnius0,07%1 438,03
  • S&P 5000,16%7 444,63
  • DOW 300,53%50 274,06
  • Nasdaq 0,07%26 288,07
  • FTSE 1000,11%10 443,47
  • Nikkei 2253,14%61 684,14
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%82,73

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства Нарвского горсобрания

Прокуратура подтвердила начало уголовного производства в отношении руководства Нарвского городского собрания. Проверяются обстоятельства выплаты компенсаций председателю горсобрания Михаилу Стальнухину и его заместителю Яне Кондрашовой, однако подозрения пока никому не предъявлены.
Михаил Стальнухин.
  • Михаил Стальнухин.
  • Foto: Sergei Stepanov/ERR/Scanpix
«На данный момент мы можем подтвердить, что уголовное производство начато, однако ни одному человеку подозрение в совершении преступления предъявлено не было», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Хелен Ульдрих, передает rus.err.ee.
В прокуратуру ранее обратились члены горсобрания от Центристской партии Алексей Евграфов и Яан Тоотс. Они попросили проверить возможное присвоение средств со стороны Стальнухина и Кондрашовой. По словам Евграфова, его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля.
Предположительно, речь идет о депутатских компенсациях, которые получают Стальнухин и Кондрашова, хотя действующее в Нарве положение не предусматривает их для председателя и зампреда горсобрания. Ранее прокуратура отказалась возбуждать дело против Евграфова и Тоотса по заявлению Стальнухина о попытке подкупа.

Статья продолжается после рекламы

Стальнухин и Кондрашова были избраны на руководящие должности 2 декабря 2025 года, но горсобрание до сих пор не назначило им зарплаты. Следующая сессия Нарвского горсобрания намечена на 18 июня.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Михаил Стальнухин. Архивное фото.
  • 25.04.26, 11:28
Стальнухин объяснил кризис власти в Нарве итогами выборов
Корреспондент ДВ в Нарве Николай Андреев.
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
Сергей Горлач.
  • 17.12.25, 16:07
Главой Narva Linna Arendus избран судимый Сергей Горлач, член совета ушел в знак протеста
Алвиан Хинтс
  • KM
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Самые читаемые

1
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»
2
Новости
  • 18.05.26, 18:38
Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям
3
Новости
  • 20.05.26, 06:00
Разработчик потенциального лекарства для каждого десятого человека в мире переехал из США в Нарва-Йыэсуу
4
Новости
  • 20.05.26, 12:16
В Латвии и Литве объявляли воздушную тревогу, президент Литвы был эвакуирован
5
Новости
  • 20.05.26, 08:19
Богачи инвестируют в люксовые часы. Коппель: «Довольно ужасно, когда из-под манжеты мужчины в костюме выглядывает огромный Garmin»
6
Новости
  • 19.05.26, 15:57
В эстонский гид Michelin вошли семь новых ресторанов

Последние новости

Новости
  • 21.05.26, 18:59
Кризис в морской логистике между Эстонией и Швецией: уход судна Tallink вызвал панику среди перевозчиков
Новости
  • 21.05.26, 18:20
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства Нарвского горсобрания
Новости
  • 21.05.26, 18:00
Суд объявил банкротство производителя питьевых трубочек из тростника
Новости
  • 21.05.26, 17:43
Международный продавец костюмов сворачивает бизнес в Эстонии
Новости
  • 21.05.26, 16:47
Прогноз Брюсселя: энергетический шок охладит экономику Европы и поднимет инфляцию на новый уровень
Новости
  • 21.05.26, 15:39
Обанкротилась компания, поглотившая миллионы Йоакима Хелениуса
Новости
  • 21.05.26, 15:04
Ключевой участник спорной киносделки берет под управление кинотеатр Cinamon в Риге
Новости
  • 21.05.26, 12:23
Аувереская электростанция уйдет на техобслуживание до конца лета

Сейчас в фокусе

Кирилл Смирнов и Алексей Багров зарегистрировали компанию по разработке лекартсв в Нарве.
Новости
  • 20.05.26, 06:00
Разработчик потенциального лекарства для каждого десятого человека в мире переехал из США в Нарва-Йыэсуу
«Уже почти десять лет крупнейшая часовая компания в мире – Apple. При этом довольно ужасно, когда из-под манжеты мужчины в костюме выглядывает какой-нибудь огромный Garmin или что-то подобное. Фу!» – замечает Пеэтер Коппель.
Новости
  • 20.05.26, 08:19
Богачи инвестируют в люксовые часы. Коппель: «Довольно ужасно, когда из-под манжеты мужчины в костюме выглядывает огромный Garmin»
Если средняя квартира, сдаваемая через платформы, приносит около 5900 евро в год, то в Старом Таллинне такая же квартира может приносить более 20 000.
Новости
  • 20.05.26, 08:47
Государство займется упорядочением рынка аренды, который вырос больше гостиничного бизнеса
По оценке председателя правления Союза торфодобывающих предприятий Эстонии Юри Тийдерманна, трассу Rail Baltic строят варварски.
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»
Истребитель F-35 союзников НАТО, иллюстративное фото.
Новости
  • 20.05.26, 12:16
В Латвии и Литве объявляли воздушную тревогу, президент Литвы был эвакуирован
Олег Гросс и Lamborghini Revuelto.
Новости
  • 20.05.26, 15:54
Гросс выставил на продажу Lamborghini и рассказал о судьбе высотки в Раквере
Noa Chef’s Hall сохранил одну звезду.
Новости
  • 19.05.26, 15:57
В эстонский гид Michelin вошли семь новых ресторанов
Алвиан Хинтс
  • KM
Content Marketing
  • 18.05.26, 10:12
Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026