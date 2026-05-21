21.05.26, 18:20 Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства Нарвского горсобрания Прокуратура подтвердила начало уголовного производства в отношении руководства Нарвского городского собрания. Проверяются обстоятельства выплаты компенсаций председателю горсобрания Михаилу Стальнухину и его заместителю Яне Кондрашовой, однако подозрения пока никому не предъявлены.

«На данный момент мы можем подтвердить, что уголовное производство начато, однако ни одному человеку подозрение в совершении преступления предъявлено не было», – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Хелен Ульдрих, передает rus.err.ee.

В прокуратуру ранее обратились члены горсобрания от Центристской партии Алексей Евграфов и Яан Тоотс. Они попросили проверить возможное присвоение средств со стороны Стальнухина и Кондрашовой. По словам Евграфова, его уже вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Предположительно, речь идет о депутатских компенсациях, которые получают Стальнухин и Кондрашова, хотя действующее в Нарве положение не предусматривает их для председателя и зампреда горсобрания. Ранее прокуратура отказалась возбуждать дело против Евграфова и Тоотса по заявлению Стальнухина о попытке подкупа.

Стальнухин и Кондрашова были избраны на руководящие должности 2 декабря 2025 года, но горсобрание до сих пор не назначило им зарплаты. Следующая сессия Нарвского горсобрания намечена на 18 июня.