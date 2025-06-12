Назад KM 12.06.25, 14:48 Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.

TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.

С помощью Кассы по безработице компания TNC-Components разместила более ста предложений о работе и заполнила большую часть вакантных должностей людьми, найденными именно через Кассу по безработице. В отношении более чем ста таких новых работников компания смогла воспользоваться пособием на выплату заработной платы. Кроме того, компания более пятидесяти раз использовала услугу трудовой практики, предлагая зарегистрированным в качестве безработных людям возможность приобрести необходимые навыки и опыт работы.

Потребность в найме персонала велика – а каковы при этом вызовы?

По словам менеджера по персоналу TNC-ComponentsАлены Мельтер, сложнее всего находить операторов. «У нас есть специальные станки и линии, которые управляются с помощью компьютера и в случае которых важно умение читать чертежи. Мы очень много обучаем людей на месте, проводя внутренние курсы обучения. Однако мы ищем на рынке труда тех людей, которые хотят и способны работать с компьютером, выполнять физическую работу и читать чертежи», – объясняет она.

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Для компании профессиональный опыт не имеет решающего значения – многие работники пришли из совершенно других сфер и обучаются в ходе работы. «Если мы видим в человеке потенциал, мы берем его на работу и сами предоставляем необходимое обучение», – добавляет Мельтер.

Касса по безработице – надежный партнер

Самая большая потребность в рабочей силе возникла в TNC-Components во время быстрого роста производства готовой мебели семь-восемь лет назад. «Тогда нам пришлось нанять сразу более 20 человек. На помощь нам пришли сотрудники отделений Кассы по безработице в Йыхви и Нарве, и результат оказался хорошим. С их помощью мы нашли нужных людей, и мы и сегодня продолжаем нанимать персонал в основном при поддержке Кассы по безработице», – говорит Мельтер.

Пособие на выплату заработной платы – это хорошая поддержка для предприятия на стадии роста

Компания TNC-Components получила от Касса по безработицы также и пособие на выплату заработной платы. Для работодателя его использование особенно ценно именно на стадии роста, когда найти новых работников нужно быстро, однако фонд заработной платы устанавливает свои ограничения. Данное пособие также позволяет направить ресурсы на развитие инфраструктуры или других ключевых сфер деятельности. Так, на одном этапе, когда компания TNC-Components развивала и расширяла свой центральный склад, пособие на выплату заработной платы помогло ей нанять сразу несколько человек, сохранив при этом фонд заработной платы в пределах разумного. «С помощью пособия на выплату заработной платы работодатель может обучить работника. Например, в случае операторов станков с ЧПУ или руководителей кромкооблицовочной линии зачастую на рынке труда просто нет кандидатов, которые уже обладают необходимыми навыками. Пособие дает возможность платить работнику в период обучения, который в некоторых случаях может длиться до шести месяцев, более высокую заработную плату, что является очень важным мотиватором», – объясняет Мельтер.

Пособие в размере 60 000 евро на развитие ИКТ-навыков

В последние годы компания TNC-Components также неоднократно пользовалась услугой пособия на обучение, предназначенной для работодателей. В прошлом году был запущен курс обучения по управлению процессами, проводимый с помощью специального программного обеспечения и направленный на развитие информационно-коммуникационных (ИКТ) навыков работников. Сумма поддержки курса со стороны Кассы по безработице составила более 60 000 евро. Курс обучения все еще продолжается, и в настоящее время его цель – картирование и цифровизация рабочих процессов для повышения эффективности и прозрачности работы.

Ранее дополнительное обучение при поддержке посредством пособия на обучение прошли также работники отдела продаж компании, которые приобрели новые знания в области аналитики данных. Аналогичным образом операторы станков прошли обучение по настройке и обслуживанию используемого ими оборудования.

Долгосрочное сотрудничество, которое действительно дает результат

По оценке Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице, сотрудничество с TNC-Components было последовательным, конструктивным и нацеленным на реальные результаты. «Работодатель активно участвовал в организованных нами мероприятиях по найму персонала, делился своим положительным опытом с другими работодателями, а также внес существенный вклад в оценку нашего барометра потребностей в рабочей силе», – рассказывает Катрин Ээро, консультант работодателей Кассы по безработице в Ида-Вирумаа.

Кто имеет право на получение пособия на обучение? Ходатайствовать о пособии может частноправовое юридическое лицо, предприниматель-физическое лицо в качестве работодателя, а также учреждение единицы местного самоуправления. Трудовой договор участвующего в обучении работника должен быть бессрочным или иметь срок действия не менее шести месяцев. Более подробную информацию можно найти на сайте Кассы по безработице

Руководитель по персоналу TNC-Components Алена Мельтер говорит, что если в человеке видят потенциал, его принимают на работу и обучают на месте.

Foto: jyristo.ee