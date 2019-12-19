Новый руководитель: я забочусь о том, чтобы за людьми оставалось творчество

Трийн Анетте Каазик, новый руководитель типографии Data Print OÜ, третий год подряд возглавившей рейтинг лучших полиграфических предприятий, говорит, что этикеточный бизнес в странах Балтии и Северных странах различается в первую очередь темпами роста, по которым Эстония, Латвия и Литва опережают своих скандинавских коллег.

Трийн Анетте Каазик, 14 лет возглавлявшая фирму Estiko Plastar AS, выпус­кающую пластиковую упаковку, стала новым руководителем типографии Data Print OÜ, третий год подряд возглавившей рейтинг лучших полиграфических предприятий. Фото: Маргус Ансу/Postimees/SCANPIX

«В Балтийских странах это сравнительно быстро растущая отрасль, в отличие от Северных стран, где она топчется на мес­те», - отметила руководитель Data Print OÜ Трийн Анетте Каазик, пояснив, что это обусловлено главным клиентом – пищевой промышленностью: «Поскольку пищепром всё больше консолидируется, конкурсы на поставки принимают более глобальный характер, и договоры не заключаются только с местными поставщиками». В ценовой конкуренции балтийские поставщики выигрывают у местных скандинавских производителей.

Трийн Анетте Каазик, 14 лет возглавлявшая фирму Estiko Plastar AS, выпус­кающую пластиковую упаковку, что, по существу, сходная с этикеточным производством сфера, намерена повысить эффективность производства и расширить область применения цифровых технологий на Data Print, к чему она уже приступила: «Более простые вещи должны делать машины, а людям должно остаться творчество. И чтобы как можно меньше дублирования».

Первое место - Data Print OÜ Типография флексо- и цифровой печати, основная продукция – этикетки-наклейки. Год основания: 1999 Собственники: Tilgmann Estonia Label OÜ (75%), Mareski Ettevõtmised OÜ (25%) Оборот в 2018 г.: 12 млн. евро, рост за год на 27%. 66% выручки заработано в Эстонии, самый большой экспортный рынок - Финляндия (72% экспорта). Чистая прибыль в 2018 г.: 1,7 млн. евро, рост за год на 21%. Работников: 76

Смена собственника помогла

Предприятие Data Print OÜ в последние годы много инвестировало в новые технологии, что позволило заметно улучшить качество продукции и портфель заказов.

Кроме того, переход в собственность финского предприятия Tilgmann Grupp дало типографии Data Print хорошие возможности на рынке Финляндии. «Нас там не воспринимали как своих, но доверие к нам на финском рынке выросло, благодаря собственнику», - сказала Каазик, добавив, что в итоге это привело к новым клиентам и увеличению экспорта на финском рынке.

Важнейшие ожидания в 2020 году связаны, по её словам, с увеличением объёмов производства, чтобы задействовать весь имеющийся станочный парк: «Только что мы запустили новую печатную машину, скоро будет готова возводимая пристройка, что позволит увеличить производственные и складные площади». О других задумках пока говорить рано.

Каазик утверждает, что местами наша технология лучше, потому что в Финляндии и Швеции немало предприятий, которые в последние годы вовсе не инвестировали в новое оборудование, что привело к техническому отставанию. В то же время молодым растущим предприятиям Эстонии приходилось постоянно приобретать новые и современные машины. «Поэтому мы во многом не догоняющие, а идущие впереди», - подчеркнула Каазик.

Если поначалу предприятие сосредоточилось на финском рынке, то теперь оно всё больше прощупывает рынок Швеции, готовясь выйти на него. «Никто нас там не ждёт, и там будет непросто», - прокомментировала это намерение Каазик, добавив, что из-за отсутствия дефицита клиентов придётся завоёвывать у конкурентов.

Kуда экспортируют типографии Эстонии?

объём экспорта в 2018 г., евро, количество предприятий, экспортировавших в страну

Данные неполные, поскольку не все предприятия представили хозяйственные отчёты по состоянию на 01.11.2019. Источник: отраслевой союз

Шаг за шагом к новым клиентам

«Поскольку мы предприятие типа В2В, у нас нет конечной продукции или бренда, нам приходится делать ставку на успех бизнеса других и делать для них этикетки, которые будут способствовать лучшей продаже их продукции», - сказала Каазик.

Сердца клиентов завоёвываются, по её словам, постепенно, шаг за шагом: «Я вполне отдаю себе отчёт в том, что это очень долгий процесс – ходить, доказывать и ещё раз доказывать».

Успех в упаковочном и этикеточном бизнесе во многом определяется тем, насколько велики домашние хозяйства. «До тех пор, пока количество домашних хозяйств растёт, а число людей в них уменьшается, тары и этикеток на них потребляется больше», - пояснила Каазик. Поскольку у нас много отдельных домашних хозяйств, тары покупается тоже много, в результате чего этикеточный бизнес процветает.

Но при этом растут требования к внешнему виду этикеток. «Этикетка должны выглядеть привлекательно, чтобы способствовать продаже конечного продукта. Белой этикетки с чёрным текстом на ней больше недостаточно», - подытожила глава Data Print OÜ Трийн Анетте Каазик.

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Полиграфия на марше

Полиграфическая и упаковочная промышленность Эстонии удерживает свои позиции в то время, как в Европе в целом полиграфия испытывает лёгкий спад.

Катрe Сави, глава Союза предприятий полиграфической и упаковочной промышленности

«Эстонская полиграфичес­кая промышленность сумела успешно, по сравнению с соседями, противостоять натиску электронной масс-медии. Эффективность росла, объёмы продаж не упали. Растущий тренд наблюдается в сфере упаковки, где число занятых за последние пять лет не увеличилось, а продажи выросли на 30%», - прокомментировал состояние сектора исполнительный директор AS Metaprint и председатель совета Союза полиграфической и упаковочной промышленности Эстонии Мартти Лемендик.

Больших перемен в полиграфической промышленности завершившийся хозяйственный год не принёс. Число предприятий сектора и объёмы продаж немного выросли, экспорт стабилен.

В полиграфической отрасли в 2018 году было занято 430 предприятий, выручка составила свыше 235 млн. евро, половину из неё дал экспорт. Главными странами экспорта остаются страны Скандинавии, рядом с ними вновь утвердилась Россия. Эта статистика не включает производителей упаковки, потому что их показатели надо искать в подразделах других секторов. При этом оборот 10 крупнейших производителей тары составил в 2018 году в совокупности свыше 250 млн. евро. В полиграфической и упаковочной промышленности в общей сложности занято примерно 4000 человек.

Мартти Лемендик , председатель совета Союза полиграфической и упаковочной промышленности Эстонская полиграфическая промышленность сумела успешно, по сравнению с соседями, противостоять натиску электронных СМИ.

Достаточно хорошие показатели достигались до сих пор постоянными инвестициями в технологическую базу, наличием квалифицированной рабочей силы и современными приёмами труда. Однако рост прибыли отстаёт от роста оборотов, и это главная проблема отрасли.

Проблема также в том, как сохранять глобальную конкурентоспособность в условиях роста входных цен, как завоёвывать новые рынки и делать инвестиции. Как обеспечивать полиграфической промышленнос­ти необходимый ей приток квалифицированных свежих специалистов.

Полиграфическая промышленность Эстонии отличается хорошей адаптивной способностью, она одна из наиболее изменившихся отраслей эстонской промышленности с довольно высоким уровнем цифровых технологий.

Тенденции развития мировой экономики в сторону большей персонализации означает увеличение роли индивидуального подхода и в полиграфии. Он выражается в большем числе наименований при меньшем количестве единиц на одно наименование.

Изменения в поведении заказчиков и в ожиданиях меняют и трудовые процессы, а также роль человека на разных этапах процесса. Несмотря на многочисленные возможности автоматизации, особого сокращения количества рабочих мест не наблюдается. Но меняются сами рабочие мес­та, и от работников ожидается готовность учиться новым приёмам труда и работать на разных машинах.

Цель полиграфической промышленности Эстонии – наращивать эффективность и добавленную стоимость, делая производство более ресурсосберегающим.

При этом создание необходимой инфраструктуры, такой, как покрывающий всю страну быстрый интернет, качество элект­роэнергии, наличие правил (в т.ч. бюрократичес­кие требования, такие, как аудит упаковки), а также обеспечение стабильной экономической среды, это задача государства.

Необходимо более тесное партнёрство между промышленностью и государством. В условиях охлаждения мировой экономики конструктивное сотрудничество становится ключевым вопросом сохранения конкурентоспособности предприятий.