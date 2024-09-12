Назад 12.09.24, 06:00 ТОП налоговых должников в торговле. Среди неплательщиков – известные бренды Kaubandus.ee в вместе с Infobank Äripäev составили ТОП должников по налогам в сегменте розничной торговли, в который вошли 29 компаний, задолжавших государству более 10 000 евро. У двадцати из них налоговая задолженность была реструктурирована.

Налоговая задолженность Rademar достигает 300 000 евро. Foto: Andres Haabu

Из таблицы видно, что у шести компаний, занимающихся розничной торговлей, налоговая задолженность превышает 100 000 евро. На первом месте в таблице находится Janere, которая занимается розничной торговлей изделиями из металла и инструментами в пяти офлайн-магазинах в Таллинне, Кейла, Тарту, Вильянди и Пярну, ее налоговая задолженность достигает почти 600 тысяч евро. «С налоговой инспекцией заключены соглашения, и планируется погасить долг», – сообщил владелец Janere Янек Рейталу. Более половины долга составляет задолженность по НСО.

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