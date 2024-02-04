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dv.ee

4 февраля 2024 в 9:46









Строители не пережили начало года – они лидеры по банкротствам в январе

Всего на конец января в процессе банкротства находилось 588 эстонских компаний. Больше всего из строительной отрасли – как непосредственно строители, так и производители материалов, следует из инфографики о состоянии эстонских предприятий, которая доступна подписчикам Äripäev PRO.

Надо сказать, что 588 компаний – это немного лучше, чем в предыдущем месяце, когда банкротилась 591 компания. Хотя, если присмотреться, то можно увидеть, что число компаний, находящихся в затруднительном положении, растет. Так, в начале прошлого года процедура банкротства проводилась в отношении порядка 500, с тех пор оно неуклонно росло. Рекорд был в ноябре – 592 компании.

Если присмотреться к январским цифрам, то окажется, что большую часть проблемных компаний составляют строительные компании и производители строительных материалов (150 компаний). Также можно выделить торговлю (117) и транспортно-складскую деятельность (46).

Статистика налоговых должников показывает, что в январе их было 11 425 – почти столько же, сколько в декабре (11 477), то есть на пиковом уровне прошлого года.

Проблемы с налогами и банкротства совпадают по отраслям. На первом месте среди налоговых должников все так же строители и производители стройматериалов(3397). Далее – торговля (1413) и транспортно-складская деятельность (971).

Исключенные из реестра

В декабре из коммерческого регистра были исключены 1084 компании, в январе исчезли сразу 3837 компаний. Для сравнения, в начале прошлого года обычный уровень составлял где-то около 600 компаний.

Причина такого роста ясна: в результате изменения в законе удаление компаний, не представивших отчет, стало автоматическим. Система сама выбирает компании, которые не предоставили отчет и у которых нет процедур или активов, предотвращающих удаление.

По секторам больше всего были удалены компании, работающие в сфере торговли (703), услуг (462), строительстве и производстве строительных материалов (453).

Однако в январе было основано 2182 новых компании.