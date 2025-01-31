Девелоперы с крупнейшим оборотом: клуб миллионеров пополнился новыми игроками

В целом в данной сфере работает 89 компаний, следует из квартального рапорта Äripäev, передает портал Kinnisvarauudised. Речь идет о достаточно небольшом секторе с волатильными показателями, поскольку они напрямую зависят от времени завершения девелоперских проектов.
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Совокупный оборот эстонских компаний швейной и текстильной промышленности за последний год снизился в среднем на 10%, однако рыночные доли существенно не изменились – 15 крупнейших предприятий контролируют 60% рынка, следует из отчета о конкуренции Инфобанка Äripäev.
Налоговая задолженность четырех торговых компаний – розничных и оптовых продавцов продовольственных товаров и товаров первой необходимости – к середине декабря превысила отметку в 100 000 евро, а лидер ТОПа задолжал более 200 000 евро.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.