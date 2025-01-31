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  • 03.02.25, 12:50

Девелоперы с крупнейшим оборотом: клуб миллионеров пополнился новыми игроками

В клуб девелоперов с миллионным оборотом вошли новые участники.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
В целом в данной сфере работает 89 компаний, следует из квартального рапорта Äripäev, передает портал Kinnisvarauudised. Речь идет о достаточно небольшом секторе с волатильными показателями, поскольку они напрямую зависят от времени завершения девелоперских проектов.
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