ТОП медиакомпаний возглавил Äripäev

Эстонские медиакомпании – Delfi Meedia AS, AS Postimees Grupp, AS Õhtuleht Kirjastus и AS Äripäev – подписали договор о создании организации коллективного представительства. Основная цель Общества балтийских издателей новостных медиа (Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing) – защита авторских прав журналистских изданий в Эстонии, Латвии и Литве.