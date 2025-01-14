Назад 14.01.25, 19:33 ТОП медиакомпаний возглавил Äripäev Äripäev поднялся на первое место в рейтинге медиакомпаний 2024 года с оборотом в 20,7 миллиона евро и прибылью около 2,5 миллиона евро. Годом ранее Äripäev занимал второе место в этом списке.

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов. Foto: Andras Kralla

Компания завершила 2023 год с самым высоким оборотом за всю историю своей деятельности, продемонстрировав рост на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, при этом рентабельность осталась на прежнем уровне. В Äripäev в 2023 году работало 228 человек (в пересчете на полный рабочий день), что на шесть человек меньше, чем годом ранее.