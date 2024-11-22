Selver закрывает магазин в Маарду и сокращает сотрудников

Руководитель Selver Кристи Ломп подтвердила, что всем сотрудникам магазина Selver в Маарду была предложена возможность перейти на работу в один из магазинов Selver в Таллинне. Foto: Andras Kralla
Магазин Selver в Маарду закрывается, так как в начале года заканчивается договор аренды. Руководитель Selver Кристи Ломп пояснила, что в целом сеть магазинов успешно работает в малых городах, однако в Маарду состояние недвижимости оставляет желать лучшего, и арендодатель не готов проводить ее ремонт и обновление. В связи с этим Selver не видит смысла заключать новый долгосрочный договор аренды.
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