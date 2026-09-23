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Глава Invego: самые большие возможности открываются, когда остальной рынок жмет на тормоз

Invego намерена обеспечить рост в 2027 году за счет трех стратегий, ускорения процесса принятия решений и продукта, который выгодно отличается от решений конкурентов, заявил на конференции «Äriplaan» глава компании Кристьян-Тор Вяхи.
«Легко – скучно, трудно – интересно», – с оптимизмом отметил глава Invego Кристьян-Тор Вяхи, рассказывая на конференции «Äriplaan» о своем видении будущего.
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