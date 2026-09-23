Глава Invego: самые большие возможности открываются, когда остальной рынок жмет на тормоз
Invego намерена обеспечить рост в 2027 году за счет трех стратегий, ускорения процесса принятия решений и продукта, который выгодно отличается от решений конкурентов, заявил на конференции «Äriplaan» глава компании Кристьян-Тор Вяхи.
Председатель правления Wahlroos Capital Бьорн Валроос в самом начале своего выступления на конференции «Äriplaan 2027» предупредил слушателей, что к выступающим с громкими заявлениями стоит относиться осторожно. «Не ждите от меня сейчас громких заявлений. Ждите от выступления логики и разумных аргументов и постарайтесь понять, что происходит», – сказал он.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) на начавшейся сегодня конференции «Äriplaan 2027» постарался вселить оптимизм в предпринимателей и руководителей компаний, приведя множество примеров того, что люди живут гораздо лучше, чем им самим кажется.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.